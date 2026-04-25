Ngày mai, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới, nhiều nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/4), Bắc Bộ giảm mưa, tăng nhiệt do không khí lạnh suy yếu.

Tuy nhiên, từ ngày 26-28/4, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Sau đó, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống, gây mưa rào và dông rải rác trong các ngày 29-30/4, sau đó giảm dần.

Do chịu tác động của các không khí lạnh liên tục tràn xuống, từ nay đến hết tháng 4, miền Bắc duy trì thời tiết khá mát mẻ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/4

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 18-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.