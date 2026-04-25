Ra quyết định khởi tố Phạm Thị Như Quỳnh SN 1984

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 21/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, sinh năm 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 174 và Điều 341 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Phạm Thị Như Quỳnh tại cơ quan công an

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2025, bằng các thủ đoạn tinh vi như đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, đối tượng Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng Quỳnh cần sớm trình báo với cơ quan Công an để được bảo vệ quyền lợi và phục vụ công tác thực thi pháp luật, đảm bảo sự minh bạch cho thị trường bất động sản địa phương.

Vụ án trên là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư trước sức nóng của thị trường bất động sản hiện nay. Để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý của dự án và uy tín của chủ đầu tư trước khi thực hiện giao dịch; tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc hoặc góp vốn dựa trên những lời hứa hẹn về "giá ưu đãi" hay "suất ngoại giao" mà thiếu các văn bản xác thực từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.