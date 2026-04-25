Người phụ nữ bán thịt lợn SN 1995 bị sát hại trên đường đến chợ: Bắt giữ người đàn ông sinh năm 1983

Ngày 25/4, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang điều tra nguyên nhân một phụ nữ trú xã Bình Minh tử vong trên tuyến đường tại địa phương.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, sáng sớm ngày 25/4, người dân phát hiện chị M. (SN 1995, trú xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình) tử vong trên đường. Nạn nhân nằm cạnh chiếc xe máy, trên người có nhiều vết thương.

Hiện trường xảy vụ việc tại xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Minh nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Ninh Bình, sau đó phối hợp với đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân địa phương cho biết nạn nhân M. làm nghề bán thịt lợn tại chợ trên địa bàn, thời điểm gặp nạn đang trên đường đến chợ. Được biết, chị này từng có gia đình nhưng đã ly hôn.

Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin trên báo Dân Việt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa cùng ngày (25/4), lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ án mạng trên.

Bước đầu xác định, nghi phạm là một người đàn ông (SN 1983), từ địa phương khác đến xã Bình Minh làm thuê.

Hiện tại, đối tượng đã bị áp giải về cơ quan điều tra để lấy lời khai.