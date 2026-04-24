Khởi tố Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phạm Thành Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2020 đến năm 2024 tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố đối với 07 bị can là bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về tội danh “Giả mạo trong công tác” liên quan đến hành vi hợp thức hóa thông tin trong các bệnh án khống cho nhiều bệnh nhân.

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thành Nam. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Đến ngày 10/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục khởi tố bị can đối với Phạm Thành Nam, sinh năm 1988, trú tại: TDP Đầu, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên (Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân) và Nguyễn Đức Nhất, sinh năm 1984, trú tại: phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên (nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Trung tâm y tế Thành phố Hưng Yên) về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đợi sinh năm 1986, trú tại: thôn Nguyễn Trung Ngạn, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và Cáp Thị Thoan, sinh năm 1993, trú tại thôn Ninh Đạo, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng Nguyễn Văn Đợi và Cáp Thị Thoan đã sử dụng thông tin gian dối trong các bệnh án khống, lập hồ sơ đề nghị thanh toán quyền lợi bảo hiểm, chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Manulife Việt Nam.

Hành vi hợp thức hóa thông tin trong các hồ sơ bệnh án là tiền đề để các đối tượng mua bảo hiểm nhân thọ lợi dụng để lập hồ sơ đề nghị thanh toán quyền lợi bảo hiểm, trục lợi, chiếm đoạt tài sản của công ty bảo hiểm.

Hậu quả pháp lý đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự là bài học đắt giá, là hồi chuông cảnh báo cho nhân viên y tế nói riêng và các cán bộ công chức nói chung về việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình thực thi công vụ.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can về tội danh “Giả mạo trong công tác” với 09 đối tượng, khởi tố bị can về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 14 đối tượng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.