Đột kích một căn nhà, công an triệt phá đường dây sản xuất nước mắm và bột ngọt giả, tịch thu 1 tấn sản phẩm và công cụ đóng gói

Ngay trong quý I/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã triệt xóa một đường dây sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm giả với quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với công an các phường Bình Dương, Thuận Giao, Bình Hòa và Bình Cơ đồng loạt kiểm tra hành chính nơi ở của các đối tượng gồm Đinh Văn Thành (SN 1980), Trịnh Văn Luận (SN 1989), Nguyễn Ngọc Quang (SN 1987), Hồ Công Thuyến (SN 1984) và Đinh Văn Thân (SN 1986). Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện nhóm này có hành vi sản xuất và buôn bán nhiều loại hàng tiêu dùng thiết yếu giả như bột ngọt, bột nêm, nước mắm và bột giặt.

Tại các địa điểm bị kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn hàng hóa thành phẩm và nguyên liệu phục vụ việc sản xuất hàng giả. Cụ thể, tang vật gồm 948 bịch bột ngọt, 367 bịch bột nêm, 592 chai nước mắm dung tích 900 ml và 130 bịch bột giặt với nhiều trọng lượng khác nhau. Ngoài ra, công an còn thu giữ 3 máy ép nhiệt, 4 cân điện tử cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động đóng gói.

Đáng chú ý, số nguyên liệu dùng để sản xuất hàng giả cũng ở mức lớn, với gần 1 tấn bột ngọt, hơn 100 kg bột nêm, hàng trăm kg bột giặt các loại và hơn 1.500 chai nước mắm không nhãn mác. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng 1.600 bao bì in sẵn nhãn hiệu của các sản phẩm phổ biến trên thị trường, được sử dụng để đóng gói, hợp thức hóa hàng giả trước khi đưa ra tiêu thụ.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Vì mục đích lợi nhuận, nhóm này đã bất chấp nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, tổ chức sản xuất hàng giả và phân phối đến các cửa hàng tạp hóa.

Đáng chú ý, đối tượng Đinh Văn Thân khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tiêu thụ ra thị trường hàng chục tấn nguyên liệu không đảm bảo chất lượng, đồng thời cung cấp bao bì giả cho nhiều đối tượng khác để sản xuất hàng giả. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các doanh nghiệp sản xuất chân chính.

Vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của từng đối tượng cũng như truy vết các đường dây liên quan. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng nhằm tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Khánh Vy