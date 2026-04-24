Tìm người lái xe máy “bí ẩn” trong vụ tai nạn liên hoàn: Va chạm khiến cụ ông nhập viện rồi rời khỏi hiện trường

Ngày 24/4, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra tại giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Trần Bá Giao, đề nghị người liên quan sớm trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 7h46 ngày 20/4, anh N.Q.P. (22 tuổi, ngụ phường An Nhơn) lái xe máy biển số 59T2-668.66 lưu thông trên đường Nguyễn Thái Sơn, hướng từ cầu An Phú Đông về đường Dương Quảng Hàm. Khi tới giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Trần Bá Giao (phường An Nhơn, TP.HCM), xe của anh P. va chạm vào phía sau một xe máy (chưa rõ biển số và người điều khiển) đang chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường sự việc

Cú va chạm khiến xe máy chưa rõ lai lịch bị đẩy ngã về phía trước, tiếp tục va chạm với xe máy biển số 71F4-4593 do ông N.H.L. (65 tuổi, ngụ phường An Nhơn) điều khiển, đang rẽ trái từ đường Nguyễn Thái Sơn vào đường Trần Bá Giao.

Sau tai nạn, người điều khiển và phương tiện chưa rõ biển số đã rời khỏi hiện trường. Riêng ông L. bị thương ở tay và chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175.

Hiện Phòng PC08 đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. Để phục vụ công tác điều tra, CSGT đề nghị người điều khiển phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường, hoặc người dân có thông tin, hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn, liên hệ Đội CSGT Hàng Xanh (địa chỉ: 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TP.HCM; điện thoại: 02837.263.803) để cung cấp thông tin.