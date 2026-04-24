Ra quyết định khởi tố người phụ nữ bán hàng rong Nguyễn Thị Thúy SN 1981

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1981; trú tại thôn Đoài, xã Nội Bài, TP Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 8/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cổng K1 đến khu vực kho hàng ACSV, thuộc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài), tổ công tác Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thúy có hành vi bán hàng rong trái phép.

Quá trình làm việc, đối tượng không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng mà có hành vi la hét, đập phá, vứt đồ ra lòng đường, gây cản trở giao thông, làm mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường tại khu vực.

Trước đó, lực lượng Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu đối tượng ký cam kết chấp hành quy định, tuy nhiên đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các trường hợp cố tình vi phạm, mọi hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.