Ô tô tụt bánh trên đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội): Đã rõ nguyên nhân

Sáng 24/4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc xe taxi bất ngờ bị tụt bánh trên phố Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân - Hà Nội). Sự việc đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, khoảng 7 giờ 43 phút ngày 24/4, chiếc taxi mang BKS 18H-040.XX do một tài xế điều khiển đang di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến hướng Đại lộ Thăng Long, khi đến đoạn gần nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi thì bất ngờ bánh trước bên phải xe bị tụt qua nắp cống xuống hố, miệng hố rộng khoảng 50cm. Sự việc khiến chiếc xe không thể di chuyển, rất may không làm ai bị thương.

Chiếc taxi bị tụt bánh xuống cống, xảy ra tại đường Khuất Duy Tiến sáng 24/4.

Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) sau khi nắm thông tin đã phối hợp với Công an phường Thanh Xuân cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, hỗ trợ chiếc xe di chuyển, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tới khoảng 8 giờ 10 phút, chiếc taxi đã được di chuyển khỏi hiện trường, đồng thời lực lượng chức năng cũng có mặt để khắc phục sự cố.

Trước đó vào chiều ngày 23/4 cũng xảy ra ra sự việc ô tô tải bị sụt hố trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, Hà Nội). Theo thông tin trên báo Lao Động , khoảng 13 giờ ngày 23/4, ô tô tải mang BKS 89C-281.XX do tài xế L.V.H (SN 1986, trú tại Hưng Yên) điều khiển, đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi theo hướng từ Ngã Tư Sở đi hầm chui Thanh Xuân.

Hình ảnh chiếc xe tải bị sụt bánh, nghiêng hẳn sang một bên trên phố Nguyễn Trãi chiều 23/4.

Khi đến trước số nhà 108 đường Nguyễn Trãi thì bánh sau của ô tô bất ngờ sụt xuống hố, ô tô bị nghiêng hẳn về một bên, không thể di chuyển. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường, phân luồng, xử lý sự cố, đồng thời huy động máy xúc để cứu hộ, kéo phương tiện ra khỏi hố sụt.

Thông tin trên báo VnExpress cho biết thêm, khu vực xảy ra sự cố vừa được đơn vị thi công hoàn trả mặt đường sau khi phục vụ dự án chống úng ngập nội đô.