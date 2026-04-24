Taxi điện chiếm ưu thế, Green SM giữ hơn nửa thị phần tại Việt Nam

Báo cáo mới công bố của Mordor Intelligence cho thấy Green SM tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong thị trường gọi xe công nghệ bốn bánh tại Việt Nam trong quý I/2026, với 54,51% thị phần, bỏ xa Grab (40,92%) và Be Group (4,57%).

Theo đó, thị phần được tính toán dựa trên giá trị giao dịch (GMV) và độ phủ mạng lưới, trong phạm vi thị trường gọi xe công nghệ, không bao gồm taxi truyền thống. Green SM chính thức ra mắt vào ngày 14/4/2023, tương đương gần 3 năm hoạt động tính đến thời điểm khảo sát. Như vậy, doanh nghiệp này đã có hơn 50% thời gian tồn tại ở vị trí dẫn đầu thị trường.

Báo cáo cũng cho thấy thị trường taxi Việt Nam được dự báo tăng trưởng mạnh, từ 1,94 tỷ USD năm 2026 lên 4,62 tỷ USD vào năm 2031, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép 18,99%. Cùng với đó, sự phát triển nhanh của thanh toán không tiền mặt cũng góp phần thúc đẩy thị trường gọi xe công nghệ.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 5 năm qua, số lượng giao dịch không tiền mặt tại Việt Nam tăng trung bình 58,86% mỗi năm, trong khi giao dịch qua điện thoại di động tăng 73,32% về số lượng và 52,55% về giá trị. Đáng chú ý, thanh toán bằng mã QR ghi nhận mức tăng trưởng hơn 100% mỗi năm, cho thấy xu hướng sử dụng các nền tảng số ngày càng phổ biến trong hành vi tiêu dùng.

Bên cạnh thị phần, Green SM cũng được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ trong khảo sát do Mordor Intelligence thực hiện trong tháng 3 và 4/2026, với điểm số dẫn đầu trong nhóm các nền tảng gọi xe . Các tiêu chí đánh giá bao gồm trải nghiệm người dùng, độ ổn định dịch vụ và mức độ hài lòng tổng thể.

Báo cáo cho thấy quy mô thị trường gọi xe bốn bánh tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Trong quý I/2026, tổng giá trị giao dịch đạt 580,71 triệu USD, tương ứng khoảng 153,26 triệu chuyến đi. Sự gia tăng nhu cầu được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, trong đó có sự phục hồi của du lịch quốc tế. Dữ liệu từ cơ quan thống kê cho thấy riêng tháng 3/2026, Việt Nam đón 2,08 triệu lượt khách quốc tế, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước .

Một điểm đáng chú ý khác là sự dịch chuyển rõ rệt sang các phương tiện sử dụng năng lượng mới. Trong quý I/2026, nhóm xe điện và hybrid chiếm 58,34% tổng GMV, tương đương 338,76 triệu USD, trong khi xe động cơ đốt trong chiếm 41,66%, tương đương 241,95 triệu USD . Báo cáo nhận định việc gia tăng sử dụng xe điện trong đội xe taxi, cùng với chi phí nhiên liệu tăng, đang góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với các dịch vụ di chuyển thân thiện môi trường.

Bối cảnh cạnh tranh trên thị trường cũng được ghi nhận với nhiều động thái từ các doanh nghiệp. Trước áp lực từ Green SM, Grab đã triển khai các chiến lược thu hút khách hàng, trong đó có việc thử nghiệm dịch vụ xe chở thú cưng tại TP.HCM với phụ phí bổ sung . Trong khi đó, cơ quan quản lý tại Hà Nội đang khuyến khích phát triển đội xe sử dụng năng lượng mới, tạo điều kiện cho các mô hình taxi điện mở rộng.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra một số thách thức đối với thị trường gọi xe bốn bánh, bao gồm sự phổ biến của dịch vụ gọi xe hai bánh trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc, cũng như các yêu cầu pháp lý ngày càng chặt chẽ liên quan đến an toàn hành khách và bảo mật dữ liệu.