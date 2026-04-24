Tài khoản ngân hàng có giao dịch 35,357 triệu đồng: 4 tháng sau, công an yêu cầu người đàn ông SN 1992 lên làm việc

Vừa qua, Công an xã Hội Thịnh đã kịp thời hỗ trợ một công dân trên địa bàn nhận lại số tiền chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của 01 người khác ở xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 31/3/2026, Công an xã Hội Thịnh tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Mạnh Đức - SN 1995, HKTT: Thôn Đông, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ về việc vào ngày 11/12/2025 anh Đức đã chuyển nhầm số tiền 35.357.000 đồng trong quá trình giao dịch ngân hàng cho một người không quen biết.

Sau khi phát hiện chuyển nhầm tiền, anh Đức đã chủ động liên hệ với ngân hàng nhưng không giải quyết được nên đã trình báo đến Công an xã Hội Thịnh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hội Thịnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ như xác minh thông tin tài khoản chuyển tiền, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan, rà soát, đối chiếu dữ liệu để xác định chính xác chủ tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, anh Đức trong quá trình thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 35.357.000 đồng vào tài khoản của anh Đỗ Hoàng K - SN 1992, HKTT tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Công an xã Hội Thịnh đã liên hệ các bên liên quan để làm việc, làm rõ nội dung vụ việc trên tinh thần khách quan, đúng quy định pháp luật. Đến ngày 21/4/2026, anh Nguyễn Mạnh Đức đã nhận được toàn bộ số tiền chuyển khoản nhầm vào tài khoản của mình theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc tại Công an xã Hội Thịnh để nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, anh Nguyễn Mạnh Đức bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và lực lượng Công an xã đã giải quyết vụ việc nhanh chóng giúp anh không phải đi lại xa xôi, giảm thiểu thời gian và chi phí phát sinh.

Việc hỗ trợ xác minh, hoàn trả kịp thời không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an xã Hội Thịnh trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo liên quan đến an ninh, trật tự mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.