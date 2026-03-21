Danh sách 4.531 xe máy, ô tô bị phạt nguội tại TPHCM

Hệ thống camera AI ở TPHCM.

Người dân có thể tra cứu danh sách 4.531 xe máy, ô tô bị phạt nguội ở TPHCM theo danh sách dưới đây. Thời gian vi phạm từ ngày 1-2 đến ngày 28-2.

danh sách 4.531 xe bị phạt nguội ở TPHCM

Trước đó, trong tháng 2-2026, Phòng CSGT Công an TPHCM đã tổ chức ghi hình hoặc phạt nguội qua camera AI.

Các lỗi vi phạm gồm: đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe; dừng xe trên phần đường dành cho người đi bộ; vượt đèn đỏ; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ, 10 km/giờ đến 20 km/giờ, hoặc hơn 20 km/giờ;...

Hiện Phòng CSGT đang chia sẻ, kết nối, quản lý và vận hành khai thác một mạng lưới camera giám sát với gần 2000 camera.

Hệ thống camera giám sát này không những được phủ khắp khu vực trung tâm mà còn vươn dài ra các tuyến huyết mạch, dọc theo Quốc lộ 1 (đoạn qua TPHCM, từ giáp Đồng Nai đến giáp Tây Ninh) và cả khu vực thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương cũ,… cũng duy trì hệ thống camera hoạt động liên tục để quan sát và phục vụ công tác xử lý vi phạm.

Theo cảnh sát, các hành vi vi phạm phổ biến thường bắt nguồn từ tâm lý chủ quan, vội vã, như: chạy quá tốc độ cho phép, "cố ý" không chấp hành tín hiệu đèn khi đã chuyển từ xanh sang vàng, đỏ hay dừng, đỗ xe không đúng quy định...