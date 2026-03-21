Khám xét "tổng hành dinh" Hikachi, bắt quản lý Kiều Hoàng Nhã và 4 người, thu giữ 10.000 sản phẩm

Tối ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết trên báo Người lao động rằng đã triệt phá thành công đường dây sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng chủ chốt gồm: Lâm Thị Kim Nương, Kiều Hoàng Nhã, Lâm Thị Mộng Linh, Trần Thị Phương và Trần Quốc Trung.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện hàng loạt máy móc thô sơ đang thực hiện việc pha trộn, sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào các hũ nhựa. Đáng chú ý, dù được sản xuất trong điều kiện vệ sinh kém, nhưng tất cả thành phẩm đều được dán nhãn sang trọng như "Made in USA" hay "Made in Thailand" để đánh lừa người tiêu dùng.

Nhóm người vừa bị Công an TPHCM bắt.

Khám xét "tổng hành dinh" Hikachi: Lật tẩy bộ mặt thật của "đại gia dược mỹ phẩm"

Lực lượng chức năng đã làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho đường dây Công ty TNHH Sản xuất Dược – Mỹ phẩm Hikachi, do Kiều Hoàng Nhã quản lý.

Theo báo Công Lý, quá trình khám xét trực tiếp tại trụ sở Công ty Hikachi đã phơi bày toàn bộ quy trình gian lận của doanh nghiệp này. Lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện và thu giữ một lượng lớn tang vật chứng minh hành vi phạm tội, bao gồm:

Nguyên liệu "vô chủ": Hàng trăm kg hóa chất, kem nền không rõ thành phần, nguồn gốc được lưu trữ công khai để phục vụ việc pha trộn các loại kem kích trắng độc hại theo đơn đặt hàng.

Hàng ngàn vỏ hũ không nhãn mác: Được chuẩn bị sẵn để đóng gói các loại kem "ma" do Nhã và các đối tượng sản xuất lén lút.

Hàng nghìn tem nhãn, bao bì "ngoại nhập": Ghi xuất xứ từ Mỹ, Thái Lan được in ấn sẵn với số lượng cực lớn, dùng để dán lên các sản phẩm giả nhằm tạo vẻ ngoài uy tín, thu hút người tiêu dùng.

Đáng nói, khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra, đối tượng Kiều Hoàng Nhã còn tìm cách tẩu tán hàng hóa nhằm che giấu hành vi vi phạm. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện và thu giữ thêm hàng trăm sản phẩm đã hoàn thiện, gắn mác ngoại nhập đang chờ tung ra thị trường.

Mặc dù có đầy đủ giấy phép sản xuất và hồ sơ công bố mỹ phẩm hợp pháp, nhưng Hikachi thực chất đã trở thành "trung tâm" cung cấp nguyên liệu và bán thành phẩm cho Nương và các đối tượng khác để sản xuất ra các loại kem "trắng nhanh", "trắng mạnh" bất chấp sức khỏe người tiêu dùng.

Quy trình khép kín và cái bẫy trắng nhanh giá rẻ

Báo Thanh Niên đưa tin, kết quả điều tra bước đầu hé lộ một quy trình trục lợi bất chính khủng khiếp:

Giá thành siêu rẻ: Mỗi thùng kem 120 hũ chỉ có giá nhập khoảng 1,3 triệu đồng (tương đương hơn 10.000 đồng/hũ).

Lợi nhuận khổng lồ: Khi ra đến tay người tiêu dùng với mác "hàng ngoại", giá trị sản phẩm được đẩy lên gấp nhiều lần.

Quy mô tiêu thụ: Từ năm 2025 đến nay, đường dây này đã tung ra thị trường số lượng lớn mỹ phẩm giả, thu lợi bất chính ước tính hàng tỷ đồng.

Các đối tượng đã hình thành một quy trình khép kín: từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất, in ấn bao bì đến phân phối ra thị trường. Thủ đoạn này đã đánh trúng tâm lý "sính ngoại" và mong muốn làm đẹp cấp tốc của một bộ phận người dân. Những hũ kem trộn đầy hóa chất độc hại được quảng cáo là "kích trắng mạnh", "hiệu quả tức thì" thực chất là những mầm họa khôn lường cho sức khỏe làn da.