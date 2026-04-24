Người phụ nữ 40 tuổi đến ngân hàng Agribank rút tiền tiết kiệm, nhân viên phát hiện dấu hiệu lạ lập tức báo công an

Sáng 17/4/2026, chị Vàng Thị Vụ (SN 1985, trú tại bản Nà Phầy, xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu) đã nhận được hai cuộc gọi điện thoại đến từ số lạ. Người ở đầu dây kia tự xưng là cơ quan điều tra, thông báo chị có liên quan đến một vụ án buôn bán ma túy.

Các đối tượng tiếp tục dựng lên kịch bản tinh vi khi cho rằng có người đã sử dụng thông tin cá nhân của chị để vay tiền, đồng thời “chuyển nhầm” 100 triệu đồng vào tài khoản của chị. Thông tin này khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ.

Không dừng lại ở đó, đối tượng yêu cầu chị Vụ cung cấp thông tin tài khoản, chụp ảnh số dư và sổ tiết kiệm để “phục vụ việc xác minh”. Sau khi tạo được niềm tin ban đầu, chúng tiếp tục hướng dẫn chị đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Bum Tở rút tiền tiết kiệm và chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp.

Để tăng sức ép, các đối tượng liên tục đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu, tài khoản của chị sẽ bị khóa, thậm chí phải chịu các khoản “thu tiền, nộp thuế” theo quy định. Trước áp lực tâm lý, chị Vụ đã đến ngân hàng để làm thủ tục rút tiền.

Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường nên đã kịp thời báo Công an xã Bum Tở. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, trực tiếp trao đổi, giải thích và giúp chị nhận diện đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời, chị Vụ đã không thực hiện giao dịch rút và chuyển tiền, qua đó tránh được nguy cơ mất số tiền lớn tích cóp.

Thư cảm ơn của chị Vụ gửi đến công an (Ảnh: CTTĐTBCA)

Sau sự việc, chị đã gửi thư bày tỏ sự cảm ơn tới lực lượng Công an xã Bum Tở và cán bộ ngân hàng vì đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lừa đảo, giúp bảo vệ tài sản cho người dân.

Vụ việc một lần nữa cho thấy các thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng vẫn đang diễn biến phức tạp, với kịch bản ngày càng tinh vi, đánh mạnh vào tâm lý lo sợ của nạn nhân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại. Khi nhận được các cuộc gọi nghi vấn, cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.