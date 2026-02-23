210 người “bay” 24 tỷ đồng vì tin tưởng được hỗ trợ rút tiền thẻ tín dụng không mất phí

Ngày 23/2, TAND TP.HCM cho biết, dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Trọng Vỹ (41 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) cùng 30 đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh tòa Hình sự, làm chủ tọa và dự kiến kéo dài đến ngày 27/2. HĐXX triệu tập 210 bị hại, 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 9 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, tháng 2/2022, Trần Văn Xuân (hiện đã bỏ trốn) bàn bạc với Hoàng Trọng Vỹ góp vốn thành lập Công ty TVX Group để tư vấn rút tiền từ thẻ tín dụng.

Từ tháng 2 đến tháng 11/2022, nhóm này thuê địa điểm làm trụ sở, mua dữ liệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng; đăng ký, mượn hoặc thuê các gian hàng trực tuyến tích hợp cổng thanh toán điện tử; đồng thời trang bị máy móc, điện thoại để vận hành hệ thống.

Ảnh minh họa

Để triển khai hoạt động, Xuân và Vỹ thuê Nguyễn Thị Kim Chung thực hiện thủ tục đăng ký cổng thanh toán, mở và duy trì các gian hàng ảo; đồng thời tuyển dụng nhiều nhân viên tham gia thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn được thực hiện theo nhiều bước. Trước hết, nhân viên sử dụng ứng dụng gọi điện một chiều để liên hệ với chủ thẻ, tự xưng là nhân viên ngân hàng và giới thiệu chương trình hỗ trợ rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về tài khoản ATM, không mất phí, được trả góp từ 6-12 tháng. Khi khách hàng đồng ý, nhân viên yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn và số tài khoản nhận tiền.

Tiếp đó, trưởng nhóm truy cập vào gian hàng trực tuyến, nhập thông tin thẻ của khách để tạo giao dịch thanh toán. Khi ngân hàng gửi mã OTP xác thực giao dịch, các bị cáo gọi điện yêu cầu khách cung cấp mã này để hoàn tất việc thanh toán.

Ở bước cuối, tiền từ cổng thanh toán được chuyển về tài khoản do Vỹ quản lý, sau đó phân bổ lại: khoảng 75% chuyển vào tài khoản ATM của khách, còn khoảng 25% bị chiếm đoạt. Nếu khách thắc mắc về khoản tiền chênh lệch, các bị cáo giải thích đây là tiền trả góp sẽ được hoàn lại sau, rồi chặn liên lạc.

Cuối mỗi ngày, trưởng nhóm tổng hợp các giao dịch thành công để tính doanh số cho từng nhân viên. Nhân viên được trả lương 3 triệu đồng/tháng, hưởng hoa hồng 5% nếu doanh số dưới 100 triệu đồng và 5,5% nếu trên 100 triệu đồng.

Từ ngày 19/2/2022 đến 28/12/2022, nhóm của Xuân và Vỹ đã thực hiện 7.012 giao dịch, với tổng số tiền 136 tỷ đồng. Trong đó, 112 tỷ đồng được chuyển lại cho các chủ thẻ, còn khoảng 24 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định Xuân và Vỹ giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy toàn bộ hoạt động và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền chiếm đoạt 24 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Trần Văn Xuân đã bỏ trốn; cơ quan chức năng đã tách vụ án để xử lý khi bắt được đối tượng này.