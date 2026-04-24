Vụ bé trai đá bóng gây tai nạn: Con gái nạn nhân mới mất hai tháng trước, gia đình côi cút còn lại vợ và 2 con nhỏ

Theo thông tin từ báo Người lao động, vào ngày 22/4, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra vụ tai nạn trên tỉnh lộ 908 khiến một người đàn ông tử vong.

Trước đó, chiều 18/4, một bé trai khoảng 5 tuổi chơi bóng bên đường, vô tình đá bóng ra giữa lộ. Đúng lúc này, ông N.T.H. (50 tuổi) đi xe máy va phải, mất lái và ngã. Dù được cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

Chị Hương cùng hai con nhỏ vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người chồng (Ảnh: Tiền phong Online)

Căn nhà nhỏ chìm trong đau thương (Ảnh: Tiền phong Online)

Gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm khánh kiệt khi người cha ra đi đột ngột (Ảnh: Tiền Phong Online)

Chia sẻ với báo Tiền Phong online, chị Trần Thị Thu Hương (vợ anh H) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể, hôm đó, chị và con gái thứ 2 (23 tuổi) đang đi làm công nhân ở TPHCM thì nhận được điện thoại báo chồng gặp tai nạn, bị thương nặng phải cấp cứu ở Cần Thơ. Hai mẹ con chị tức tốc bắt xe về, nhưng khi tới nhà thì nhận tin anh đã không qua khỏi ở viện, do chấn thương quá nặng.

Vợ chồng chị Hương có 3 người con. Nỗi đau nhân đôi với người ở lại, khi chỉ chưa đầy 2 tháng trước (12 Tết), con gái lớn (25 tuổi) của anh chị cũng qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, nay tới lượt anh H. bỏ lại vợ con.

Chị Hương cho biết, sau khi kết hôn, anh chị chỉ có đất để cất nhà, không có đất sản xuất nên cả 2 vợ chồng nhiều năm qua chỉ đi làm thuê, làm mướn, cố gắng tích cóp để nuôi 3 con. Trong đó, đứa lớn từ khi sinh ra đã mắc nhiều bệnh, không tự sinh hoạt được, suốt 25 năm luôn phải có người thân hỗ trợ, chăm sóc. Do vậy, bao tích cóp đều dồn hết cho các con, quá nửa đời người, trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, chiếc tủ lạnh có lẽ là vật dụng giá trị nhất.

Để tìm lối thoát khỏi cuộc sống cơ cực, gần 1 năm trước, chị Hương lên TPHCM làm công nhân, hằng tháng gửi tiền về cho chồng nuôi 3 con.

Sau khi đứa đầu mất, chị Hương đưa con gái thứ 2 (23 tuổi, chỉ học hết lớp 9) theo mình lên TPHCM làm công nhân, con trai út (12 tuổi) đang học lớp 5 ở lại quê với anh H.

Anh H. làm thợ hồ, khoảng 1 tuần nay, anh xin được vào làm cho một công ty trong khu công nghiệp ở Cần Thơ. Ngày ngày, anh đi xe máy rồi bắt đò vượt sông Hậu qua Cần Thơ làm việc, chiều lại về. Rồi tai nạn ập tới. Giờ đây, chồng mất, con gái lớn không còn, chị Hương dự định sẽ nghỉ làm công nhân để ở nhà chăm sóc 2 con, hương khói cho chồng con.

Chị Hương cho biết, tai nạn đã xảy ra là điều không may, cũng không muốn làm khó ai, nên gia đình không khiếu nại hay đòi hỏi gì từ phía gia đình cháu bé đá bóng gây tai nạn. Còn việc xử lý vụ tai nạn ra sao tiếp theo tùy vào cơ quan chức năng thực hiện. Sau tai nạn, gia đình cháu bé đá bóng, chủ nhà nơi bé đá bóng có đến nhà chị Hương chia buồn, và hỗ trợ 40 triệu đồng để lo tang lễ.

Bà Trương Thị Liễu (hàng xóm anh H.) cho biết, gia đình anh H. thuộc diện khó khăn của địa phương, nhiều năm qua vợ chồng chỉ đi làm thuê nuôi con sống qua ngày. Căn nhà hiện nay cũng thuộc khu dân cư vượt lũ.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo, việc để trẻ em vui chơi sát mép đường, đặc biệt với các trò chơi có vật dụng dễ lăn hoặc di chuyển như bóng đá, xe đẩy, diều… là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với người đi đường. Trẻ nhỏ cần được giám sát chặt chẽ, chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn tới tình huống bất ngờ khiến người tham gia giao thông không kịp xử lý.