Siết mại dâm cả “ngoài đời” lẫn trên mạng, kiểm tra 95% cơ sở nhạy cảm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 732/2026 phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2026-2030 với định hướng chuyển mạnh sang phòng ngừa, quản lý đồng bộ cả địa bàn thực và không gian mạng.

Theo đó, mục tiêu xuyên suốt là giảm tệ nạn và các tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, gắn phòng, chống mại dâm với chính sách y tế, việc làm, giảm nghèo, bình đẳng giới và phát triển kinh tế - xã hội.

95% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng

Chương trình yêu cầu hoàn thiện thể chế, tăng cường chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, giáo dục phòng ngừa, tập trung vào nhóm nguy cơ cao.

Một điểm đáng chú ý là siết quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng. Mục tiêu đến năm 2030, 95% số cơ sở thuộc diện này được rà soát, phân loại và kiểm tra ít nhất một lần. Song song đó, lực lượng thực thi được nâng cao năng lực, với 80% cán bộ cấp tỉnh và 60% cấp xã được tập huấn chuyên môn, kỹ năng.

Quyết tâm triệt xóa các tụ điểm, đường dây, ổ nhóm, tổ chức môi giới, chứa chấp mại dâm

Chương trình cũng nhấn mạnh kiểm soát chặt môi trường mạng – nơi các hình thức mại dâm trá hình, môi giới, quảng cáo dịch vụ ngày càng tinh vi. Các bộ, ngành và địa phương phải phối hợp phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Không để hình thành hoặc tái hình thành tụ điểm phức tạp, kể cả trên nền tảng số.

Bảo đảm an sinh, cơ hội tái hòa nhập

Ở góc độ hỗ trợ, Chính phủ định hướng phát triển mạng lưới dịch vụ can thiệp giảm hại và giúp người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng.

Hệ thống này bao gồm cơ sở y tế, trợ giúp xã hội, giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm… với các dịch vụ như tư vấn tâm lý, phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, trợ giúp pháp lý, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ sinh kế.

Đáng chú ý, các mô hình tiếp cận linh hoạt sẽ được mở rộng như tư vấn trực tuyến, đường dây nóng, điểm hỗ trợ cộng đồng, bảo đảm dễ tiếp cận, an toàn, bảo mật và không kỳ thị. Phương pháp dựa vào cộng đồng, phát huy vai trò nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực cũng được ưu tiên nhằm duy trì hiệu quả can thiệp lâu dài.

Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường đấu tranh, triệt xóa đường dây, ổ nhóm, tổ chức môi giới, chứa chấp mại dâm; chủ động phát hiện phương thức hoạt động mới, nhất là các đường dây liên tỉnh, xuyên biên giới hoặc có yếu tố nước ngoài.

Với cách tiếp cận "phòng ngừa là gốc, xử lý là then chốt, hỗ trợ là bền vững", Chương trình kỳ vọng tạo chuyển biến rõ rệt trong kiểm soát tệ nạn mại dâm, đồng thời bảo đảm an sinh và cơ hội tái hòa nhập cho người trong cuộc.