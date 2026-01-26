Lễ tân khách sạn ở Hải Phòng tạo điều kiện cho hoạt động mại dâm

Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can P.T.A về tội “ Chứa chấp mại dâm ”, theo khoản 2, Điều 327 Bộ luật hình sự.

Trước đó, tối 3/1, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra một khách sạn trên phố Lê Hồng Phong (phường Hải An, TP Hải Phòng) phát hiện, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi “mua bán dâm” tại các phòng nghỉ.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Tuấn Anh là nhân viên lễ tân khách sạn, trực tiếp quản lý việc bố trí phòng nghỉ cho khách. Nam lễ tân đã đồng ý, sắp xếp để các cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm.

Khi có khách thuê phòng, lễ tân này bố trí phòng, tạo điều kiện để khách liên hệ với các đối tượng bán dâm thông qua trang mạng xã hội.

Tiếp tục kiểm tra khách sạn, cảnh sát phát hiện thêm nhiều nữ nhân viên lưu trú tại các tầng trên, có dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán dâm.

Trước đó, tối 25/12, Công an TP Hải Phòng kiểm tra cơ sở lưu trú trên phố Núi Ngọc (Đặc khu Cát Hải) phát hiện, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi “mua bán dâm” tại các phòng nghỉ.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định T.B.C là người được giao trực tiếp trông coi, quản lý, điều hành hoạt động mua bán dâm tại cơ sở theo chỉ đạo của một người khác.

Với vai trò được giao, T.B.C đã chủ động bố trí phòng nghỉ, thu tiền và sắp xếp cho các đôi nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cơ quan tố tụng TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và vai trò của các đối tượng liên quan.