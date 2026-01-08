Hà Nội đặt mục tiêu phát hiện, xét xử 100 vụ án liên quan mại dâm trong năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch về phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời. Thành phố cũng đặt mục tiêu phát hiện, khám phá, xử lý hình sự 100 vụ án liên quan hoạt động mại dâm; xét xử 100 vụ án liên quan hoạt động mại dâm.

Năm 2026, thành phố phấn đấu đạt 100% xã, phường tổ chức được ít nhất là một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm hiệu quả và được duy trì thường xuyên.

Thông tin về công tác phòng, chống mại dâm được đăng tải thường xuyên trên các cơ quan báo chí, truyền thông và trang thông tin mạng xã hội phù hợp, đồng thời xây dựng 3 phóng sự phát sóng trên kênh truyền hình với nội dung phòng, chống mại dâm.

Ảnh minh hoạ.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm cho ít nhất 5.300 người dân tại các xã, phường và 3.500 người làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; ít nhất 60.000 người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp; 100.000 học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ít nhất 6.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang cấp thành phố và cấp xã, phường, các cơ quan, tình nguyện viên, tổ chức có liên quan được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm.

100% xã, phường chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống mại dâm theo các nội dung phù hợp của mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã.

100% xã, phường lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

Xây dựng, duy trì 80% tổng số xã, phường (100/126 xã, phường) không có tệ nạn mại dâm gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào triển khai tại địa phương.

Đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố kiểm tra tối thiểu 40 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn thành phố và hướng dẫn ít nhất tại 15 xã, phường, đảm bảo phúc tra, đánh giá kết quả việc triển khai, hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 của các xã, phường.

Đội kiểm tra liên ngành 178 các xã, phường phấn đấu tổ chức kiểm tra đạt từ 60% trở lên trên tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn, được kiểm tra ít nhất một lần/năm. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện phức tạp về tệ nạn xã hội thì sẽ tổ chức tái kiểm tra để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về phòng, chống tệ nạn xã hội.