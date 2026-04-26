Bắt giữ Đôn Thị Ly sinh năm 1996

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, trong quá trình kiểm tra hành chính, Công an xã Quốc Oai, TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ và làm rõ nhóm đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Khoảng 23h ngày 22/4, Công an xã Quốc Oai tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ tại thôn Sơn Trung. Quá trình kiểm tra, Công an xã phát hiện Nguyễn Đức Thuận (SN 1993; trú tại: xã Quốc Oai, TP Hà Nội) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1 chai nhựa gắn ống hút, 1 mảnh giấy bạc có dính Methamphetamine.

Đấu tranh khai thác, Thuận khai nhận đã cùng Nguyễn Hải Phong (SN 1994), Nguyễn Chung Kiên (SN 1992) và Nguyễn Hữu Huy (SN 2003), đều trú tại thôn Sài Khê, xã Quốc Oai sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, ngay trong ngày 22/4/2026, Công an xã Quốc Oai tiếp tục làm rõ đối tượng Đôn Thị Ly (SN 1996; trú tại: xã Quốc Oai, Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Công an xã Quốc Oai đang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.