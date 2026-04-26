Thi thể đôi nam nữ dưới hồ, trên bờ có 2 xe máy, 2 đôi dép: Là vợ chồng mới cưới vài tháng

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 20 giờ ngày 24/4, một người dân trong lúc đi soi ếch tại khu vực đập xả hồ Krông Búk Hạ (xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện một đôi nam nữ đứng gần cửa xả. Khoảng 3 phút sau quay lại, người này không thấy đôi nam nữ kia đâu nhưng trên bờ có 2 chiếc xe máy, 2 đôi dép và điện thoại.

Nghi ngờ có người gặp nạn dưới hồ, người dân báo tin đến cơ quan chức năng. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng lực lượng hai xã Ea Kly, Ea Phê tổ chức tìm kiếm. Hàng trăm người dân địa phương cũng đến bờ đập theo dõi vụ việc và hỗ trợ công tác tìm kiếm. Đến 23 giờ tối cùng ngày, lực lượng chức năng lần lượt tìm thấy thi thể đôi nam nữ dưới hồ.

Hai chiếc xe máy để lại trên bờ. (Nguồn ảnh: PLO)

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Y.K.N. (SN 2000) và vợ là chị H.B.Ê. (SN 2006). Gia đình nạn nhân cho biết, anh Y.K.N. và chị H.B.Ê. mới kết hôn vào đầu năm 2026 và sinh sống tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Báo Công an Nhân Dân thông tin, vào khoảng 18h tối 24/4, chị H.B.Ê. có gọi điện cho bố mẹ đẻ cho biết, chị đang rất buồn chuyện vợ chồng và muốn dọn đồ về nhà mẹ đẻ tại xã Ea Kpam, tỉnh Lắk Lắk sinh sống.

Trong khi đó, bà H.H.N. (mẹ của anh Y.K.N.) cho hay, vào khoảng 18h30 tối 24/4, bà thấy con dâu thu dọn tư trang cá nhân rồi rời khỏi nhà. Sau đó, anh Y.K.N. điều khiển xe máy đi theo. Tuy nhiên, đến khuya cùng ngày thì gia đình nhận được hung tin cả hai con tử vong dưới lòng hồ. Được biết, người nhà đã có đơn đề nghị không khám nghiệm tử thi để chôn cất hai vợ chồng nạn nhân theo phong tục.

Theo lãnh đạo Công an xã Ea Kly, sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, gia đình các nạn nhân xác nhận hai con của họ tử vong là do tự tử.