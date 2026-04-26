Tìm nam sinh 20 tuổi ở TPHCM mất liên lạc sau tin nhắn lạ

Ngày 26-4, Công an phường Bình Hòa (TPHCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp nhận hồ sơ, xác minh và truy tìm một nam sinh viên mất liên lạc nhiều ngày, sau khi gửi tin nhắn về cho gia đình.

Nhận tin nhắn “con bình thường”, sau đó nam sinh mất liên lạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo trình báo của anh Bùi Trác Tình (45 tuổi, quê Bến Tre), con trai anh là Bùi Trác Trung (20 tuổi, sinh viên năm 2 một trường đại học tại TPHCM) đã mất liên lạc từ tối 18-4 đến nay.

Khoảng thời gian trên, sau bữa cơm tối, Trung xin phép gia đình ra ngoài gặp bạn và uống nước. Đến khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, gia đình gọi điện thì máy vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe.

Đến gần 22 giờ, điện thoại của gia đình nhận được tin nhắn từ số lạ với nội dung: "Ba mẹ cứ ngủ trước đừng chờ con, con bình thường". Sau tin nhắn này, gia đình hoàn toàn không liên lạc được với Trung.

Theo người thân, trước thời điểm mất tích, Trung sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện bất thường hay mâu thuẫn gia đình.

Khi rời khỏi nhà, Trung điều khiển xe máy biển số 71AD-079.76.

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo Công an phường Bình Hòa, đồng thời liên hệ bạn bè và nhà trường để nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng đến nay chưa có kết quả.

"Gia đình rất lo lắng, mong ai thấy hoặc có thông tin về cháu xin liên hệ số 0868.341.034. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ" - anh Tình cho biết.

Công an phường Bình Hòa cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, thông báo đến các khu vực giáp ranh để xác minh, truy tìm; đồng thời đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp thông tin nếu phát hiện dấu hiệu liên quan.