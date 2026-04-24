Chiều 24-4, nhiều người ở TPHCM và Vĩnh Long trúng xổ số miền Nam

Chiều 24-4, các đại lý vé số đã tìm ra thêm nhiều khách hàng ở TPHCM và tỉnh Vĩnh trúng giải độc đắc, giải an ủi và giải nhất của xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 23-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải nhất của vé số Tây Ninh trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Rồng Vàng

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 23-4, giải nhất được các đại lý xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Rồng Vàng ở phường Vĩnh Tân, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 451670) của vé số An Giang được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số An Giang cũng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Tuấn Nhi ở xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 22-4, giải độc đắc (dãy số 953280) được xác định cũng trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải độc đắc 6 vé Sóc Trăng là đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS cấp 1 Mỹ Hạnh

Nói về những chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc vé số Sóc Trăng, anh Lê Du – đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh – tiết lộ: "Có 2 khách hàng nam và 1 khách hàng nữ trúng giải độc đắc. Trong đó, mỗi người trúng 2 vé Sóc Trăng".

Vé số Bình Dương và Vĩnh Long mở thưởng vào chiều 24-4. Ảnh: ĐLVS Thành Phát, ĐLVS Hổ

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 24-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.