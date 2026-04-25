Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đi xe buýt ở Hà Nội

Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trước, trong và sau dịp giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) thông báo kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như sau:

Duy trì ổn định hoạt động: Giữ nguyên biểu đồ chạy xe hiện hành trên toàn mạng lưới trong suốt thời gian nghỉ lễ. Tổng số lượt xe thực hiện dự kiến: 64.133 lượt.

Tăng cường năng lực phục vụ: Các đơn vị trực thuộc chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe, điểm trung chuyển theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Dự kiến bố trí 18 xe trực dự phòng với gần 50 lượt xe tăng cường trên 9 tuyến buýt kết nối các bến xe và điểm trung chuyển.

Để bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách trong kỳ nghỉ lễ, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc:

Tổ chức điều hành khoa học, phân công ứng trực hợp lý nhằm kịp thời giải tỏa hành khách tại các vị trí được giao. Chủ động trong công tác điều hành, bảo đảm ổn định luồng tuyến và duy trì các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ.

Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trang trí đơn vị, tăng cường tuần tra, bảo vệ. Đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ trên tuyến và tại đơn vị. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, duy trì hoạt động sản xuất ổn định, phục vụ nhân dân trong dịp lễ.