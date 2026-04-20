Sắp 'xanh hóa' hơn 40% xe buýt Hà Nội

Theo Trung tâm Tramoc, trong tháng 4 Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị vận hành xe buýt trên địa bàn thành phố đưa vào hoạt động 231 xe buýt điện thay thế toàn bộ phương tiện trên 13 tuyến buýt đang chạy nhiên liệu hóa thạch (dầu diesel) lâu nay.

Xe buýt điện được đầu tư mới và hoạt động trên đường phố Hà Nội.

Từ ngày 1/4-18/4, Tramoc đã đưa vào hoạt động 109 xe buýt thay thế toàn bộ xe buýt đang chạy nhiên liệu dầu trên 8 tuyến buýt. Trong đó thời điểm 1/4 đã đưa 56 xe buýt điện vào vận hành trên các tuyến buýt 05, 15, 17, 36 và 54; riêng các tuyến buýt số 15 (Bến xe Gia Lâm - Phố Nỉ, Sóc Sơn), tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài), tuyến 36 (Long Biên - Yên Xá) loại xe sử dụng là các xe buýt cỡ trung bình, giúp dễ dàng tiếp cận các tuyến phố nhỏ hẹp trong nội đô.

Ngày 18/4, Hà Nội đưa 53 buýt điện vào hoạt động trên 3 tuyến, gồm: Tuyến số 16, chạy lộ trình BX Mỹ Đình - BX Nước Ngầm; tuyến số 24, chạy lộ trình Long Biên - Ngã Tư Sở - Cầu Giấy; tuyến số 29, chạy lộ trình: Bến xe Giáp Bát - Tân Lập.

Theo kế hoạch, dịp 30/4 tới, Trung tâm Tramoc và các đơn vị vận hành xe buýt tiếp tục đưa vào vận hành thêm 122 xe buýt điện trên 8 tuyến buýt.

“Với việc đưa thêm hơn 230 xe buýt điện vào hoạt động trong tháng 4, đã nâng tổng số xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh trên địa bàn thành phố lên 821 xe, bao gồm 682 xe buýt điện và 139 xe chạy khí nén CNG, chiếm 42,1% tổng số lượng phương tiện xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Kết quả này cũng giúp Sở Xây dựng hoàn thành chỉ tiêu về phát triển tỷ lệ xe điện theo yêu cầu của Thành ủy cho cả năm 2026 và năm 2027” - đại diện Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội thông tin.

Mạng lưới xe buýt trên địa bàn Hà Nội hiện nay có 155 tuyến, trong đó có 128 tuyến buýt trợ giá, 24 tuyến buýt kế cận, buýt thương mại không trợ giá; số lượng xe buýt hiện có hơn 1.800 xe.

Theo lộ trình chuyển đổi sang xe buýt chạy năng lượng xanh, từ nay đến năm 2030, toàn bộ mạng lưới xe buýt trên địa bàn Hà Nội sẽ sử dụng xe điện, xe chạy động cơ xanh.