Cuộc hội ngộ đặc biệt của cậu bé bị mắc kẹt giữa 2 bức tường và những người lính tại TP.HCM: Ký ức về “chai dầu ăn” không ai quên

Ngày 18/4, tại TP.HCM, Bộ Công an cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức phát động cuộc thi sáng tạo video "Tổ quốc bình yên". Đây được xem là một trong những hoạt động nổi bật, với Thành phố Hồ Chí Minh được chọn là điểm khởi đầu nhằm lan tỏa tinh thần và ý nghĩa cuộc thi đến lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Nam.

Trong không gian rực rỡ cờ hoa, dưới ánh đèn sân khấu, những thước phim về tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ công an được tái hiện, trong đó, câu chuyện giải cứu bé trai mắc kẹt giữa hai bức tường tại Bình Dương vào ngày 25/3 vừa qua một lần nữa khiến người xem lặng đi vì sự mưu trí và tình người.

30 phút nghẹt thở

Vụ việc bắt nguồn từ một tình huống hy hữu khi em Trần Quốc Đạt (sinh năm 2017) leo lên mái nhà cứu mèo bị thương rồi không may trượt chân, rơi xuống khoảng trống nhỏ hẹp chỉ từ 15 đến 20 cm giữa hai bức tường gạch tại đường Hồ Nghĩa 57.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực 32 (Bình Dương) phối hợp cùng lực lượng Công an TP.HCM nhanh chóng điều động xe chuyên dụng cùng 12 chiến sĩ đến hiện trường.

Đại úy Võ Minh Phương, người trực chỉ huy hôm đó, nhớ lại: "Người dân báo bé đã kẹt hơn một tiếng đồng hồ rồi. Trong tâm trạng rất lo lắng, tôi cho lực lượng và phương tiện xuất ngay, không cần phải xác minh thêm gì nữa."

Tại hiện trường, không gian giải cứu vô cùng khắc nghiệt. Đại úy Nguyễn Ngọc Hiền mô tả: "Cháu bé nằm giữa hai khe tường rất hẹp. Lúc này tinh thần cháu hoảng loạn, khóc rất nhiều và thể lực đã giảm sút."

Phương án ban đầu là dùng thiết bị thủy lực đục tường. Tuy nhiên, sau khi khảo sát thực tế, Đại úy Phương nhận ra rủi ro quá lớn. "Tường chỉ dày 10 cm nên khả năng sập rất cao. Dưới chỗ bé kẹt lại có tấm đan, nếu đập tường, các cấu kiện có thể văng vào người hoặc làm bé lọt sâu xuống dưới. Tôi thấy mấy bình nhớt trước nhà dân, tính dùng để bôi trơn nhưng số lượng nhớt không nhiều và cũng làm bẩn người cháu. Cuối cùng, một chai dầu ăn thông thường đã trở thành cứu cánh."

Quyết định sử dụng dầu ăn để giảm ma sát là một phương án chưa từng có tiền lệ. Ngay lập tức, sự hiệp lực của người dân địa phương đã tạo nên một hình ảnh xúc động. Đại úy Hiền kể:

"Dầu ăn của bà con hàng xóm luôn thường trực để cung cấp cho chúng tôi. Cần búa có búa, cần rìu có rìu, cần dầu ăn là bà con mang ra rất nhiều. Mục đích cao nhất lúc đó là đưa cháu bé ra nhanh nhất. Tôi thực sự cảm ơn bà con khu phố 4, phường Bình Cơ đã nhiệt tình giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho bé."

Đến 10 giờ 40 phút, chưa đầy 30 phút sau khi triển khai, bé Đạt được đưa ra ngoài trong tình trạng ổn định. Tất cả kết thúc thắng lợi trong tiếng thở phào của tất cả những người chứng kiến.

Phía sau ống kính

Đoạn video ghi lại cảnh cứu hộ sau đó đã tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội nhờ những góc quay chân thực và sống động. Nhiều người thắc mắc làm thế nào trong lúc căng thẳng, các chiến sĩ vẫn có thể ghi lại những hình ảnh sắc nét đến vậy.

Tại buổi phát động, Đại úy Võ Minh Phương đã tiết lộ một "bí mật" khiến nhiều người bất ngờ về cách anh tác nghiệp.

"Hôm đó tôi không mang giày, chỉ mang vớ để leo nóc nhà cho khỏi trơn. Hai tay bận cầm chai dầu rót cho bé, nên tôi dùng chân dậm cái điện thoại xuống nóc nhà, chừa lỗ camera ra để quay. Ngoài ra còn nhờ hai bạn bên phường đứng hai đầu khe tường quay vào. Việc quay này không chỉ để lấy tư liệu mà còn giúp chúng tôi nhìn rõ các khe hẹp để hướng dẫn bé di chuyển."

Những tư liệu thô từ hiện trường sau đó được chuyển cho đồng chí Ngô Nguyễn Anh Huy để biên tập. Anh Huy chia sẻ, để một video cứu hộ chạm đến cảm xúc người xem và đạt chỉ số tương tác cao, anh đã phải áp dụng một cấu trúc kể chuyện chặt chẽ.

Về quy trình dựng phim, đồng chí Anh Huy cho biết:

"Khi tiếp nhận tư liệu, tôi dựng theo mạch cảm xúc cá nhân nhưng phải đảm bảo bố cục 5 bước rõ ràng: Đầu tiên là giới thiệu bối cảnh; thứ hai là khơi mào khi biến cố xuất hiện; thứ ba là diễn biến tăng dần hành động; thứ tư là cao trào, giải quyết tình huống và cuối cùng là kết quả của câu chuyện."

Sự kết hợp giữa tinh thần trách nhiệm tại hiện trường và tư duy truyền thông hiện đại đã biến một vụ cứu hộ thành một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ. Những "vũ khí" như dầu ăn hay chiếc điện thoại di động đã không còn là vật dụng thông thường, mà trở thành phương tiện để lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an "gần dân nhất", sẵn sàng xả thân vì sự bình yên của Tổ quốc.

"Con muốn làm lính cứu hỏa!"

Không gian của buổi phát động cuộc thi trở nên lắng đọng hơn bao giờ hết khi nhân vật chính trong đoạn video viral ngày ấy - bé Trần Quốc Đạt - cũng đã xuất hiện. Ngồi cạnh các "ân nhân" của mình là Đại úy Minh Phương, Đại úy Ngọc Hiền và Đại úy Đức Anh, cậu bé vẫn còn chút rụt rè nhưng đã đủ bình tĩnh để kể lại khoảnh khắc định mệnh giữa hai khe tường hẹp.

Nhớ lại lý do dẫn đến vụ tai nạn, Đạt hồn nhiên chia sẻ: "Con chui vô để bắt con mèo". Trong bóng tối hẹp của khe tường, nỗi sợ bủa vây đứa trẻ khi ấy chỉ biết gọi tên người duy nhất có thể nghe thấy mình: "Lúc đó con sợ lắm, con gọi bà kế bên. Bà đã sang ngay và gọi các chú công an tới giúp con".

Bé Đạt chụp ảnh kỷ niệm cùng các đồng chí

Ảnh: Di Anh

Sau khi đã trải qua 30 phút đầy những biến cố và nhận được sự giúp đỡ tận tình từ lực lượng chức năng, cũng như người dân xung quanh, em đã dấy lên trong mình một ước mơ nhỏ: "Con muốn làm lính cứu hỏa!"

Đứng giữa vòng tay của những người chú, người anh đã mang em trở về từ khe hẹp của bức tường, bé Quốc Đạt tự hào đội trên đầu chiếc mũ bảo hộ màu đỏ của Đại úy Ngọc Hiền. Chiếc mũ hơi rộng so với lứa tuổi lên 9, nhưng dường như đã kịp thắp lên trong em một lý tưởng mới.

Câu chuyện của bé Đạt không chỉ là một tư liệu quý giá cho cuộc thi "Tổ quốc bình yên", mà còn là minh chứng sống động nhất cho thông điệp của chương trình: Sự bình yên không chỉ đến từ những nhiệm vụ lớn lao, mà đôi khi bắt đầu từ việc cứu một đứa trẻ, bảo vệ một mầm non tổ quốc, gieo vào lòng thế hệ kế cận niềm tin về sự dũng cảm và lòng nhân ái.