Khởi tố tài xế taxi nhiều lần quan hệ tình dục với nữ nhân viên quán karaoke 14 tuổi

Ngày 26-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hải (SN 2004, trú tại tổ dân phố 9, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng) về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng Phạm Văn Hải

Theo tài liệu điều tra, ngày 23-2, gia đình bé gái B.L.Đ.N. (SN 2012, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) đến Công an phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng) trình báo về việc cháu N. đến địa bàn phường và bỗng nhiên "mất tích".

Ngay sau đó, Công an phường Nam Đồ Sơn đã khẩn trương tổ chức rà soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường và phát hiện B.L.Đ.N. làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke trên địa bàn phường.

Qua điều tra, Công an phường Nam Đồ Sơn xác định, từ tháng 6-2025, B.L.Đ.N . có tình cảm và quan hệ tình dục nhiều lần với Phạm Văn Hải (SN 2004, trú tổ dân phố 9, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng (nhân viên lái xe taxi).

Căn cứ các tài liệu đã xác minh, thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hải về hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.