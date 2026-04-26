Đại lý tiếc nuối vì bán trúng cùng lúc 2 giải khuyến khích xổ số miền Nam

Chiều 26-4, liên quan kết quả xổ số miền Nam, anh Lưu Quốc Duy – chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long – thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động về việc vừa đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải khuyến khích tổng cộng 32 vé của 2 đài Vĩnh Long và Trà Vinh mở thưởng chiều 24-4.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24-4. Ảnh: ĐLVS Duy

2 giải khuyến khích cùng lúc trúng tại đại lý vé số Duy. Ảnh: ĐLVS Duy

"Có tổng cộng 5 khách hàng trúng giải khuyến khích 2 đài. Tất cả đều nhận thưởng qua chuyển khoản. Nếu trúng 2 giải độc đắc là "bùng nổ" mạng xã hội luôn rồi" – anh Duy tỏ ra tiếc nuối.

Trước đó, vào ngày 4-4, đại lý vé số Duy đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải độc (dãy số 854133) 4 vé Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 3-4.

Đến ngày 7-4, đại lý tiếp tục đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải độc (dãy số 578584) 8 vé Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 5-4.

Ngày 13-4, đại lý vé số Duy chính là nơi bán trúng giải độc đắc (dãy số 133005) 16 vé Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều cùng ngày.

"Có tổng cộng 7 người mua vé online đã may mắn trúng giải độc đắc vé số Cà Mau. Mỗi người mua từ 1-3 tờ" - anh Duy tiết lộ.

Ngày 13-4 vừa qua, đại lý vé số Duy bán trúng giải độc đắc 16 vé Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Duy

Ngoài giải độc đắc, an ủi và khuyến khích, thời gian gần đây, đại lý vé số Duy là một trong những đại lý vé số ở miền Tây thường xuyên bán trúng các giải thưởng lớn của xổ số miền Nam.