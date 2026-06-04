"Thiếu tá báo giá" tái xuất với 3 phút hát Xẩm chống cờ bạc, hút ngay triệu view cùng cơn mưa bình luận

Video hát Xẩm tuyên truyền pháp luật của Công an phường Dương Nội (Hà Nội) đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

3 phút hát Xẩm gây bão mạng của chiến sĩ công an

Những ngày gần đây, video hát Xẩm tuyên truyền về tác hại của cờ bạc do Công an phường Dương Nội (Hà Nội) thực hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.

Mở đầu bằng những câu hát mang màu sắc dân gian nhưng được lồng ghép ngôn ngữ hiện đại như: “Hôm nay thấy mệt rã rời/ Ghi ngay con số đổi đời được không?...”, video nhanh chóng thu hút người xem nhờ cách thể hiện gần gũi, hài hước.

Video hát Xẩm tuyên truyền đang viral

Các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn cờ bạc, được chuyển thể thành lời hát mang âm hưởng dân gian. Bên cạnh đó, ê-kíp cũng lồng ghép nhiều cách diễn đạt quen thuộc với giới trẻ như “blackjack”, “xỉu tài”, “ten million” nhằm tăng tính gần gũi.

Việc lựa chọn hát Xẩm đã đưa những quy định pháp luật đến gần hơn với người dân thông qua một hình thức truyền tải dễ nghe, dễ nhớ. Sự kết hợp giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ mạng xã hội đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho video, giúp nội dung tuyên truyền pháp luật tiếp cận đông đảo người xem theo một cách mới mẻ.

Tính đến ngày 4/6, video hát Xẩm tuyên truyền pháp luật đã thu hút khoảng 20.000 lượt thích, hơn 1.100 bình luận và 1.500 lượt chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều người dùng bày tỏ sự thích thú trước cách truyền tải thông điệp pháp luật bằng nghệ thuật dân gian, cho rằng đây là một hình thức tuyên truyền sáng tạo, dễ tiếp cận và dễ ghi nhớ hơn so với những phương thức truyền thống.

Không ít ý kiến đánh giá việc kết hợp giữa hát Xẩm, ngôn ngữ đời thường và các nội dung pháp luật đã giúp những quy định vốn khô khan trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Có thể thấy, thành công của video hát Xẩm cũng phản ánh xu hướng đổi mới trong công tác tuyên truyền của lực lượng công an thời gian gần đây. Thay vì chỉ truyền tải thông tin bằng các văn bản, khẩu hiệu hay những nội dung mang tính một chiều, nhiều đơn vị đã chủ động tận dụng mạng xã hội, video ngắn và các hình thức sáng tạo để đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân.

Từ những clip tình huống vi phạm trong đời thường được tái hiện hài hước, các video "báo giá" mức xử phạt vi phạm giao thông, trật tự đô thị cho đến việc đưa nghệ thuật truyền thống như hát Xẩm vào nội dung tuyên truyền, cách tiếp cận mới đang giúp các thông điệp về pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và dễ lan tỏa hơn. Không ít sản phẩm thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem, tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội thay vì chỉ dừng lại ở vai trò phổ biến quy định.

Đây là dấu hiệu cho thấy hoạt động tuyên truyền pháp luật đang dần thích ứng với thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng trong thời đại số, đặc biệt là nhóm người trẻ, những người dành phần lớn thời gian trên các nền tảng trực tuyến. Khi ngôn ngữ pháp luật được kể bằng những câu chuyện gần gũi, âm nhạc hay các xu hướng đang thịnh hành, khoảng cách giữa những quy định khô khan và đời sống thường nhật cũng được rút ngắn đáng kể.

"Quyền lực mềm" của người chiến sĩ Công an nhân dân

Video là sản phẩm tiếp nối loạt nội dung tuyên truyền từng gây chú ý của Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, cán bộ Công an phường Dương Nội, người được cộng đồng mạng gọi vui là “Thiếu tá báo giá”.

Trước đó, các video tuyên truyền về vi phạm trật tự đô thị, giao thông theo phong cách gameshow của anh từng tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội. Trong những clip này, các mức xử phạt được giới thiệu theo cách dí dỏm, dễ hiểu, giúp người dân tiếp cận quy định pháp luật một cách nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ với báo An ninh thủ đô về những phản hồi nhận được sau khi sản phẩm lan tỏa, Thiếu tá Đặng Quốc Hùng cho biết điều khiến anh vui nhất không phải những con số tương tác mà là sự đón nhận của người xem.

Thiếu tá Đặng Quốc Hùng và Đại úy Đỗ Thị Nga (Ảnh: An ninh thủ đô)

"Có rất nhiều bình luận khiến tôi xúc động, nhưng câu nói tôi nhớ nhất là: 'Công an bây giờ làm tuyên truyền như làm phim'. Lời khen ngợi mộc mạc ấy là phần thưởng lớn nhất cho chúng tôi", Thiếu tá Hùng chia sẻ.

Theo anh, một trong những điều thú vị là nhiều câu nói được cộng đồng mạng yêu thích, thậm chí trở thành trào lưu, lại không nằm trong kịch bản ban đầu.

"Trong quá trình ghi hình thực địa, khi xử lý tình huống hoặc trò chuyện với người dân, cả ê-kíp thường ngẫu hứng sáng tạo cách diễn đạt. Chính sự tự nhiên đó tạo nên sức hút", Thiếu tá Hùng cho biết.

Nam cán bộ công an cũng cho rằng sự lan tỏa của các sản phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân luôn sẵn sàng tiếp nhận kiến thức pháp luật nếu thông tin được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với đời sống hiện đại.

Để ra đời tác phẩm, ê-kíp Công an phường Dương Nội đã đồng hành cùng các nghệ sĩ từ Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam và nhóm bạn trẻ "Xin chào Việt Nam".

Trên fanpage của mình, "Xin chào Việt Nam" cho biết, dự án là kết quả của quá trình nghiên cứu, học hỏi nghệ thuật truyền thống tại Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, đồng thời tìm hiểu các quy định pháp luật cùng lực lượng Công an phường Dương Nội trong nhiều tháng. Mục tiêu là đưa những nội dung tuyên truyền pháp luật đến gần hơn với cộng đồng thông qua ngôn ngữ nghệ thuật dân gian, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Về vấn đề này, báo An ninh thủ đô cũng viết, thực tế, "quyền lực mềm" của người chiến sĩ Công an nhân dân không thuần túy đến từ sức mạnh chế tài hay bộ quân phục nghiêm trang. Nó nảy mầm từ sự thấu cảm, từ cách họ hòa mình vào đời sống nhân dân, gắn kết với mọi tầng lớp, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Khi những thông điệp đúng đắn được lan tỏa, nó không bị giới hạn sau lớp kính màn hình điện thoại. Nó bước ra đời thực, nhận được sự đồng thuận của xã hội và sự chung tay của cộng đồng. Sự xuất hiện của những nhân vật có tầm ảnh hưởng công chúng bên cạnh lực lượng chức năng càng minh chứng cho sức mạnh của cách làm truyền thông mới nhưng hiệu quả này.