Chiến sĩ trinh sát trẻ trong cuộc truy vết 5.300 tỷ của “đế chế” Mr Pips: "Chúng tôi đi qua từ cơn mưa này đến cơn mưa khác"

Cuộc đấu trí xuyên biên giới

Dư luận thời gian vẫn chưa hết xôn xao trước sự sụp đổ của "đế chế" lừa đảo ngoại hối xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu. Chiến công này được coi là một "kỳ tích" của Công an TP Hà Nội khi không chỉ khởi tố 48 đối tượng mà còn thực hiện một cuộc truy vết tài sản vô tiền khoáng hậu.

Phó Đức Nam (Mr Pips) và một phần những tang vật được thu giữ trong vụ án (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Con số 5.315 tỷ đồng bị phong tỏa - bao gồm hàng chục xe sang, bất động sản hải ngoại, hàng triệu đô la trong ngân hàng nước ngoài và đặc biệt là 246kg vàng nguyên khối, đã khiến các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế cũng phải ngả mũ thán phục trước bản lĩnh phá án của lực lượng công an Việt Nam.

Thế nhưng, đằng sau những con số rúng động và những chuyến dẫn độ xuyên biên giới ấy là hàng nghìn giờ làm việc miệt mài, không tiếng động của những người lính trinh sát. Trong dòng chảy căng thẳng của chuyên án đặc biệt này, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1991) - cán bộ Công an phường Cầu Giấy - hiện lên như một mắt xích thầm lặng nhưng đầy can trường.

Đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng Ngày sinh: 1991 Dân tộc: Kinh Đơn vị: Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy

“Chúng tôi đi qua từ cơn mưa này đến cơn mưa khác, quần áo ướt rồi lại khô”

Được trưng tập vào "trận đánh" lớn nhất từ trước đến nay triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng không quản ngại ngày đêm đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ.

Anh lặng lẽ đi sâu vào mê cung của hàng trăm nhân sự trong hệ thống lừa đảo tinh vi, xác định từng quy luật hoạt động trên không gian mạng ẩn danh và cũng là người trực tiếp lắng nghe và xoa dịu nỗi đau của hàng trăm bị hại đã mất đi những tài sản chắt chiu cả đời.

Chia sẻ về cơ duyên tham gia chuyên án, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng cho biết sự bùng nổ của công nghệ cùng các hình thức đầu tư mới cũng tạo ra nhiều kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng.

“Trước sự phát triển mạnh của công nghệ, nhiều hình thức đầu tư mới vô tình trở thành ‘mảnh đất màu mỡ’ để các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người chưa có nhiều kiến thức. Nhận diện được nguy cơ này, tôi đã chủ động dành thời gian tìm hiểu thêm về các hình thức đầu tư như Forex hay coin (tiền ảo).

Chính sự chuẩn bị đó đã giúp tôi được Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy tin tưởng, giao nhiệm vụ tham gia trinh sát trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu ngay từ giai đoạn đầu khi lập chuyên án.

Nhiệm vụ của tôi là xác định các đối tượng liên quan, phân loại vai trò của từng người trong hệ thống các văn phòng hoạt động lừa đảo; đồng thời theo dõi quy luật hoạt động và làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng thông qua mạng xã hội và các trang web”, đồng chí Dũng cho biết.

Đồng chí Dũng cùng đồng đội đã ngày đêm miệt mài theo đuổi chuyên án (Ảnh: NVCC)

Với đồng chí, mỗi tình tiết được bóc tách không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ: quyết tâm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trước những cạm bẫy vô hình của tội phạm công nghệ.

Giai đoạn đầu tham gia chuyên án, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng cho biết khi đó thông tin về các đối tượng còn rất mơ hồ, ban chuyên án phải triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để từng bước thu thập dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

“Thời gian đầu trinh sát, mọi thứ về các đối tượng vẫn còn rất mơ hồ. Ban chuyên án phải thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin phục vụ công tác phá án. Lúc đó lực lượng tham gia chuyên án chỉ có 12 người nên anh em chia nhau bám sát di biến động của các đối tượng gần như 24/24.

Có những ngày anh em theo đối tượng từ Hà Nội lên Hòa Bình bằng xe máy. Đang di chuyển thì trời mưa rất to nhưng không ai dám dừng lại để mặc áo mưa vì sợ mất dấu. Hôm đó chúng tôi đi qua từ cơn mưa này đến cơn mưa khác, quần áo ướt rồi lại khô”, đồng chí Dũng nhớ lại.

Khó khăn không chỉ dừng lại ở những chuyến đi dài ngày mà còn nằm ở sự tinh quái của tội phạm "cổ cồn trắng". Các đối tượng sử dụng tiền kỹ thuật số USDT để xóa dấu vết dòng tiền, khiến công tác xác minh gặp muôn vàn rào cản địa lý và công nghệ.

“Các vụ án sử dụng công nghệ cao hiện nay đa số đều do đối tượng có kiến thức thực hiện. Hoạt động của chúng chủ yếu diễn ra trên mạng internet với nhiều lớp ẩn danh nên gần như rất khó xác định. Nhiều đối tượng còn ở nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài giúp sức, vì vậy quá trình điều tra, khám phá gặp không ít khó khăn, cả về khoảng cách địa lý lẫn trình độ công nghệ của cán bộ điều tra” đồng chí Dũng cho biết “Trong các vụ án công nghệ cao, phần nhiều đối tượng đều sử dụng tiền kỹ thuật số USDT để xóa dấu vết về dòng tiền nên công tác xác minh gặp rất nhiều khó khăn.”

Các vụ án sử dụng công nghệ cao hiện nay có thủ đoạn xóa dấu vết dòng tiền tinh vi, khiến công tác xác minh gặp muôn vàn rào cản (Ảnh: NVCC)

Trong quá trình trinh sát, ban chuyên án xác định Phó Đức Nam chủ yếu sinh sống và hoạt động ở nước ngoài. Vì vậy, khi phát hiện đối tượng bất ngờ có mặt tại Việt Nam, lực lượng phá án đã rất bất ngờ và nhanh chóng triển khai phương án.

“Ngay khi biết Nam đang ở Việt Nam, ban chuyên án lập tức tổ chức lực lượng từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh để triệu tập đối tượng làm việc” đồng chí Dũng kể lại.

Đặc biệt là cuộc đấu trí với “ông trùm” Phó Đức Nam, một đối tượng có kiến thức và am hiểu sâu về lĩnh vực tài chính. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, chính sự hiểu biết này khiến quá trình đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của Nam không hề dễ dàng:

“Đối tượng Nam là một người có học thức và kiến thức trong lĩnh vực đang hoạt động nên khi làm việc, anh em trong ban chuyên án phải rất căng thẳng, đấu tranh từng chữ để buộc đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội”

Nỗi trăn trở sau những giọt nước mắt của bị hại

Dưới góc nhìn của một người lính trinh sát, niềm vui phá án của đồng chí Dũng luôn đi kèm với sự thấu cảm sâu sắc dành cho nhân dân. Anh dành hàng trăm giờ để lắng nghe nỗi đau của những nạn nhân đã mất đi tài sản chắt chiu cả đời.

“Điều khiến tôi trăn trở nhất là không thể phát hiện và triệt phá chuyên án sớm hơn, khi đã có quá nhiều người bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền mà họ dành dụm cả đời mới có được. Rất nhiều gia đình rơi vào cảnh tan vỡ, thậm chí có người bị dồn đến bước đường cùng” anh bộc bạch.

Theo đồng chí Dũng, khi ban chuyên án quyết định phá án và bắt giữ các đối tượng, tất cả các thành viên đều rất hồi hộp. Ai cũng cố gắng bắt giữ được nhiều đối tượng nhất để không phụ công sức của cả tập thể sau thời gian dài trinh sát, vượt qua nhiều khó khăn và rào cản.

“Từ chuyên án này, tôi rút ra rằng khi đấu tranh với các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao, cán bộ điều tra phải thực sự quyết tâm. Khi có quyết tâm, chúng ta sẽ tìm được cách vượt qua những rào cản về công nghệ và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật”, đồng chí Dũng chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Chính tâm niệm "không ai cho không ai điều gì" và bài học về sự tỉnh táo trước lòng tham đã thôi thúc anh đưa ra những lời cảnh báo đầy trách nhiệm.

“Người dân cần thực sự cảnh giác với các hình thức đầu tư tài chính, tiền ảo hay các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao. Trước khi bỏ tiền đầu tư, mọi người cần tìm hiểu thật kỹ và đặc biệt phải biết kiềm chế lòng tham của bản thân, bởi không ai cho không ai điều gì cả”, anh nói.

Theo đồng chí Dũng, các đối tượng lừa đảo thường nhắm tới nhóm người lớn tuổi, đặc biệt là những người đã nghỉ hưu. Đây là nhóm có tiền tích lũy, có nhiều thời gian nhưng lại ít kiến thức về công nghệ nên dễ trở thành mục tiêu của các chiêu trò dụ dỗ.

“Người trẻ trong gia đình cũng nên dành nhiều sự quan tâm hơn tới bố mẹ, ông bà của mình, kịp thời nhắc nhở và cảnh báo để phòng ngừa lừa đảo ngay từ khi họ mới tiếp xúc với các lời mời gọi đầu tư trên mạng”, đồng chí Dũng chia sẻ.

Viết tiếp ước mơ từ hậu phương vững chắc

Việc được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025 là sự ghi nhận cho những đóng góp của đồng chí Nguyễn Hữu Dũng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mới đây, anh còn được Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất lại nằm ở một điều giản dị hơn: được thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ và nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

“Tôi đã yêu thích nghề công an từ khi còn rất nhỏ và luôn cố gắng để thực hiện ước mơ đó. Khi thực sự bước vào nghề, tôi càng nhận ra đây là công việc có ý nghĩa đối với xã hội, góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Điều đó tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục theo đuổi con đường đấu tranh phòng, chống tội phạm. Sự ủng hộ của gia đình, của vợ con cũng là động lực rất lớn để tôi gắn bó với nghề”, anh chia sẻ.

Đồng chí Dũng cùng gia đình

Với đồng chí Dũng, việc được tham gia triệt phá một chuyên án lớn cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình làm nghề.

“Thông qua chuyên án, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực như công nghệ, tài chính, đồng thời trực tiếp đấu tranh với những đối tượng có kiến thức và trình độ. Điều đó giúp tôi học hỏi, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức để nâng cao năng lực phục vụ công tác sau này.

Trong quá trình làm việc với các bị hại, tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa của công việc mình đang làm, khi có thể góp một phần nhỏ giúp người dân lấy lại những đồng tiền mà họ đã vất vả dành dụm cả đời”, đồng chí Dũng nói.

Hành trình của đồng chí Nguyễn Hữu Dũng là minh chứng cho tinh thần của thế hệ chiến sĩ công an trẻ: Quyết tâm, ham học hỏi và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Với anh, chuyên án lừa đảo ngoại hối vừa qua không chỉ là một cột mốc trong sự nghiệp, mà còn là hành trang kiến thức quý báu để anh tiếp tục bảo vệ bình yên cho mỗi mái nhà trước những cạm bẫy vô hình của công nghệ.