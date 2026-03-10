Thanh niên SN 1996 cùng 6 đối tượng tự gây thương tích, trục lợi 6 tỷ đồng từ hàng loạt công ty bảo hiểm: Công an vào cuộc điều tra

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án “Trục lợi bảo hiểm” xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Khê cũ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng về hành vi “Trục lợi bảo hiểm”. Các đối tượng chính trong vụ án gồm: Tạ Minh Châu (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa xét nghiệm và Nguyễn Anh Dũng (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, cùng thuộc Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

Ngoài ra, các đối tượng sau cũng cùng bị khởi tố về hành vi trên: Hoàng Văn Trường (SN 1996), Hoàng Thị Hồng Điệp (SN 1983), Hoàng Văn Thắng (SN 1990), Hà Thành Đạt (SN 1996), cùng trú tại huyện Cẩm Khê; Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1990), trú tại huyện Cẩm Khê cũ và Hoàng Thị Linh (SN 2002), trú tại tỉnh Lào Cai. Trong đó, đối tượng Tạ Minh Châu được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.

Theo báo Sài Gòn giải phóng, tài liệu điều tra chỉ rõ Tạ Minh Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều đối tượng khác đều là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Châu và được Châu gây thương tích để hưởng lợi bất chính.

Theo tài liệu điều tra, Tạ Minh Châu đã chuẩn bị các dụng cụ y tế, thuốc gây mê và công cụ gây thương tích như búa đinh. Sau khi các đối tượng khác đứng tên mua bảo hiểm, Châu hướng dẫn họ đến các địa điểm vắng vẻ như khu vực hồ câu tại xóm Cánh, xã Cẩm Khê hoặc nhà riêng của đối tượng để thực hiện hành vi. Tại các địa điểm này, Châu tiến hành tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch của các đối tượng. Sau đó, đối tượng dùng búa tác động trực tiếp vào các vùng xương chậu, xương đùi để tạo tổn thương nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thực nghiệm điều tra vụ án trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích

Sau khi gây thương tích thành công, các đối tượng dàn dựng hiện trường giả như bị điện giật, trượt ngã khi đi suối... rồi đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Dựa trên hồ sơ bệnh án này, các đối tượng đã làm thủ tục yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn nhằm trục lợi bất chính.

Cơ quan công an xác định, với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life…; riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Tại buổi thực nghiệm điều tra cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được. Quá trình thực nghiệm được ghi hình, lập biên bản đầy đủ để phục vụ công tác củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng.

