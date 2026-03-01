Bắt Kim Thân - nghi phạm giật dây chuyền của thiếu nữ 17 tuổi ở TPHCM

Ngày 10/3, Công an xã Xuân Thới Sơn cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, bắt giữ kẻ giật dây chuyền của thiếu nữ trên địa bàn. Danh tính nghi phạm được xác định là Kim Thân (SN 1995, ngụ TPHCM).

Trước đó, chiều 20/2, Kim Thân đi câu cá ở ấp 73, xã Xuân Thới Sơn. Trên đường về, đối tượng gặp em Nguyễn Thị Kha Ly (17 tuổi) đang đi xe đạp điện và đeo sợi dây chuyền vàng.

Kim Thân

Nghi phạm bám theo nạn nhân, đến đoạn đường vắng, liền giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy. Thân sau đó đem bán tài sản trên được 6,5 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Nhận tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, vào cuộc truy xét, bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn tại nhà trọ ở xã Vĩnh Lộc. Đồng thời, cảnh sát đã thu hồi tài sản, trao trả cho bị hại.