Bắt đối tượng pha nước lã với 1,5 tấn axit axetic để tạo ra giấm ăn: Quy mô sản xuất cả triệu lít

Ngày 10/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (SN 1984, trú xã Ý Yên), để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh Quang Minh tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên do Dũng điều hành, nhà chức trách phát hiện các đối tượng sản xuất sản phẩm mang nhãn Giấm Hoàng Hải nhưng không đảm bảo chất lượng. Thành phần không đúng với thông tin ghi trên nhãn hàng hóa và bản tự công bố sản phẩm đã đăng ký.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng

Toàn bộ dây chuyền máy móc, công cụ sản xuất tại cơ sở và khoảng 12.000 chai giấm thành phẩm dung tích 450 ml mỗi chai đã bị thu giữ.

Cơ quan chức năng còn phát hiện khoảng 1,5 tấn nguyên liệu axit axetic tinh khiết không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, cùng hơn 50.000 vỏ chai, thùng carton và tem nhãn phục vụ việc sản xuất, đóng gói sản phẩm.

Giấm ăn giả được pha bằng nước lã với axit axetic công nghiệp

Nhà chức trách cáo buộc, cơ sở này đã sử dụng nước lã pha với axit axetic công nghiệp mua trôi nổi trên thị trường để tạo thành sản phẩm giấm ăn, đóng chai đưa ra thị trường tiêu thụ.

Công an đánh giá nếu không bị phát hiện kịp thời, với lượng nguyên liệu và bao bì đã chuẩn bị, cơ sở có thể sản xuất khoảng một triệu lít giấm giả. Loại sản phẩm này không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời gây cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Hiện trường và tang vật vụ án

Việc phát hiện và triệt phá cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn này được đánh giá là kịp thời ngăn chặn một lượng lớn thực phẩm giả có thể tuồn ra thị trường, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.