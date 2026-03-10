Tóm gọn Phan Trí Hải nhờ tin báo từ người dân

Ngày 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nhờ người dân kịp thời báo tin nên Công an phường của tỉnh đã bắt được đối tượng truy nã trên địa bàn.

Theo đó, khoảng tháng 1/2026 anh T.Th.H. (thường trú ấp 3, xã Bà Điểm, TP.HCM) trong lúc đến trụ sở của Công an phường Tam Phước để nhận lại giấy tờ bị rơi, anh đã nhìn thấy trên bảng tin có dán quyết định truy nã đối tượng Phan Trí Hải (SN 1998, thường trú tổ 5, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai) về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, anh H. đã chụp lại hình ảnh cùng đặc điểm nhận dạng của đối tượng.

Đối tượng Phan Trí Hải bị bắt giữ

Đến 21h30 ngày 9/3, khi anh H. đang trên đường đến nhà bạn tại khu vực chợ Poh Huat, tổ 12, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước thì phát hiện một nam thanh niên đi bộ gần khu vực nhà trọ có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng truy nã nêu trên. Sau đó, anh H. đã nhanh chóng liên hệ báo tin cho Công an phường Tam Phước để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc người dân kịp thời cung cấp thông tin đã góp phần hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác phát hiện, truy bắt đối tượng truy nã, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ địa bàn cơ sở.