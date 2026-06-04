Nhặt được 3 thùng xốp khả nghi, người đàn ông ở Gia Lai lập tức báo công an: Bất ngờ với thứ bên trong thùng

Đánh rơi 3 thùng xốp chứa khoảng 34kg yến thô trị giá hơn 300 triệu đồng trên đường, một phụ nữ ở Gia Lai đã được công an cùng người dân hỗ trợ tìm lại chỉ sau 30 phút.

Ngày 4/6, theo thông tin Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người dân tìm lại số tài sản có giá trị lớn sau khi vô tình đánh rơi trong quá trình vận chuyển.

Trước đó, khoảng 14h ngày 3/6, chị Huỳnh Thị Kim Yến (trú phường Ayunpa, tỉnh Gia Lai) vận chuyển 3 thùng xốp chứa khoảng 34kg yến thô, trị giá hơn 300 triệu đồng, bằng xe khách 16 chỗ theo hướng từ xã Chư Sê về phường Ayunpa. Trong quá trình di chuyển, số hàng hóa trên không may bị rơi xuống đường.

Hình ảnh Công an xã trao trả lại tài sản cho chị Yến

Phát hiện sự việc, chị Yến nhanh chóng trình báo Công an xã Chư Sê để nhờ hỗ trợ tìm kiếm do giá trị tài sản bị mất khá lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chư Sê đã khẩn trương triển khai lực lượng rà soát, xác minh và tổ chức tìm kiếm dọc tuyến đường. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, tại khu vực Quốc lộ 25 thuộc thôn Phú Cường, lực lượng chức năng xác định ông Phan Đình Hanh (trú thôn Phú Cường, xã Chư Sê) đã nhặt được 3 thùng xốp màu vàng và chủ động bàn giao cho cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tài sản, Công an xã Chư Sê nhanh chóng xác minh, liên hệ với chị Yến và tiến hành trao trả đầy đủ số hàng hóa bị đánh rơi.

Nhận lại tài sản nguyên vẹn, chị Yến bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chư Sê cùng ông Phan Đình Hanh vì tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và nghĩa cử đẹp. Chị cũng mong muốn những hành động ý nghĩa như vậy sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và giàu tính nhân văn.