Người đàn ông SN 1987 chở thùng xốp bí ẩn trên xe máy, công an kiểm tra, phát hiện thứ khiến ai cũng rùng mình

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Huy, sinh năm 1987, trú tại Thôn Tư, xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 12/5/2026, Công an xã Hiển Khánh phối hợp Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình phát hiện Nguyễn Đình Huy điều khiển xe mô tô chở theo một thùng xốp có biểu hiện nghi vấn.

Công an xã Hiển Khánh bắt quả tang Nguyễn Đình Huy đang vận chuyển 1 cá thể rắn hổ chúa - là động vật trong nhóm nguy cấp, quý, hiếm

Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính và phát hiện bên trong thùng xốp có 1 cá thể rắn hổ chúa (đã chết), là động vật trong nhóm nguy cấp, quý, hiếm. Nguyễn Đình Huy không xuất trình được giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cá thể rắn hổ chúa.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Đình Huy khai nhận đã mua cá thể rắn hổ chúa từ một người không rõ lai lịch trên mạng xã hội để sử dụng với mục đích cá nhân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.