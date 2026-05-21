Lời khai của nghi phạm sát hại người tình trong phòng trọ rồi dựng hiện trường giả nhảy sông để đánh lạc hướng công an

Ngày 21/5, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ nghi phạm Vũ Trọng Tuấn (SN 1985, ngụ ấp Tân Lập, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra xử lý về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan Công an, Vũ Trọng Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình là do ghen tuông. Tuấn khai dù đã có vợ con nhưng Tuấn quen biết và quan hệ tình cảm với chị Đ.T.T.M. (SN 1989, ngụ phường Gò Dầu).

Vũ Trọng Tuấn bị công an bắt giữ

Cả 2 sinh sống như vợ chồng ở phòng trọ số 4, nhà trọ T.N. (KP An Quới, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và giữa hai người có một con chung. Thời gian gần đây, Tuấn nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 14h ngày 20/5, Tuấn và chị M. lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cự cãi tại phòng trọ. Theo Tuấn khai, do phát hiện chị M. đang nhắn tin với một người đàn ông lạ nên giật điện thoại để kiểm tra. Trong cơn giận, Tuấn dùng hung khí tấn công khiến chị M. trọng thương và tử vong.

Gây án xong, Tuấn bình tĩnh khoá cửa phòng trọ rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân cạnh phòng Tuấn sau đó không thấy chị M. đi ra khỏi phòng nên nghi vấn nên đã báo công an.

Công an có mặt phá cửa vào bên trong thì phát hiện chị M. đã tử vong trên võng, trên người có vết đâm ở vùng ngực. Qua điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Tuấn nên truy bắt. Trong quá trình truy tìm, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn đang từ dưới sông leo lên bờ tại khu vực phường Gò Dầu.

Qua xác minh, Công an xác định người này là Vũ Trọng Tuấn nên tiến hành khống chế, bắt giữ. Tại Công an, Tuấn khai sau khi gây án đã lái xe máy di chuyển theo hướng từ Trảng Bàng về phường Gò Dầu.

Khi Tuấn tới một cây cầu thì bỏ lại xe cùng các vật dụng cá nhân trên cầu nhằm tạo hiện trường giả của một vụ tự tử để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Khi lên bờ, Tuấn mượn điện thoại của một chủ tiệm tạp hóa gọi báo cho người thân biết việc mình vừa gây án.

Tuy nhiên, trước khi kịp tẩu thoát, đối tượng đã bị Công an phát hiện, bắt giữ. Qua làm việc, Tuấn thừa nhận hành vi như trên.