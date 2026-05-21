Mẹ nghi phạm trong vụ án sát hại 3 người ở Tây Ninh: “Giờ coi như mẹ con không còn gặp lại"

Ngày 21-5, tìm đến căn nhà cấp 4 nằm sâu trong khu dân cư ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh, nơi mẹ của Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi) sinh sống, nghi phạm vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Căn nhà hướng ra kênh Quận, cách hiện trường vụ án khoảng 2 km. Thấy người lạ đến hỏi chuyện, bà Nguyễn Thị Trừ (66 tuổi, mẹ nghi phạm) nghẹn ngào trải lòng về đứa con trai vừa gây ra tội ác khiến dư luận bàng hoàng.

Người mẹ từ mặt con trai suốt 8 năm và cú sốc sau vụ thảm án ở Tây Ninh.

Ngồi trên chiếc phản gỗ trước hiên nhà, bà Trừ nhiều lần đưa tay lau nước mắt. Giọng run run, bà kể Bằng là con trai đầu trong gia đình có 4 anh em. Vợ chồng bà từng kỳ vọng rất nhiều vào người con này.

"Ngày xưa vợ chồng tôi cực khổ làm ăn chỉ mong các con được học hành tới nơi tới chốn. Nó học hết lớp 12 rồi đi nghĩa vụ quân sự. Xuất ngũ xong thì học lái xe, đi chạy xe thuê cho các cửa hàng vật tư nông nghiệp" - bà Trừ nhớ lại.

Sau đó, Bằng kết hôn với người vợ đầu quê ở huyện Vĩnh Hưng (Long An cũ). Hai người lên khu công nghiệp làm công nhân, chung sống suốt 14 năm nhưng không có con chung.

Theo lời người mẹ, cuộc sống gia đình bắt đầu đổ vỡ khi Bằng quen bà M.T.T.T. (41 tuổi) - người phụ nữ vừa bị sát hại trong vụ án. Thời điểm đó, bà T. đã trải qua hai đời chồng, sống cùng cha mẹ ruột và hai con tại căn nhà gần cầu Hậu Thạnh, làm nghề bán bánh mì, bánh kem.

"Một thời gian sau tôi mới biết nó quen bà T. rồi âm thầm nộp đơn ly hôn. Con dâu đầu của tôi hiền lành, chịu khó nên khi biết chuyện, tôi rất giận" - bà Trừ nói.

Người phụ nữ cho biết từng tìm đến tận nhà bà T. để yêu cầu chấm dứt mối quan hệ nhưng bị con trai và người tình phản ứng gay gắt. Từ đó, bà quyết định từ mặt Bằng.

Nghi phạm Bằng và hiện trường vụ án

"8 năm nay nó không về nhà, cũng không gọi tôi là mẹ. Có gặp ngoài đường thì cũng coi như người dưng" - bà Trừ nghẹn ngào.

Theo bà Trừ, dù Bằng và bà T. sống với nhau như vợ chồng nhưng cả hai gia đình đều không chấp nhận mối quan hệ này nên họ không đăng ký kết hôn.

Khoảng 6 giờ ngày 20-5, bà bàng hoàng nhận tin con trai mình đã dùng dao sát hại bà T., mẹ ruột và con trai của người tình.

"Lúc nghe tin tôi rụng rời tay chân. Không thể nào tin nổi nó lại làm chuyện tày trời như vậy" - bà Trừ nói.

Cùng ngày, công an địa phương đã mời bà lên làm việc để phục vụ công tác điều tra. Suốt cả ngày, người mẹ già gần như suy sụp.

Người dân địa phương vẫn chưa hết ám ảnh sau vụ sát hại 3 người trong một gia đình ở xã Hậu Thạnh.

"Con mình gây tội thì pháp luật xử lý. Tôi chỉ đau xót cho gia đình người ta. Nhìn ba chiếc quan tài đặt trong nhà mà đau lòng lắm" - bà Trừ bật khóc.

Theo lời bà, Bằng vốn nóng tính, nhất là khi uống rượu dễ mất kiểm soát. Trước khi xảy ra án mạng, bà nghe người dân kể giữa Bằng và bà T. đã xảy ra mâu thuẫn tình cảm kéo dài nhiều ngày.

"Tôi không thể biện hộ cho nó. Dù đã từ mặt nhiều năm nhưng vẫn biết nó còn sống đâu đó. Giờ công an bắt rồi, coi như mẹ con không còn gặp lại" - bà Trừ nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 19-5, sau khi uống rượu, Nguyễn Cao Bằng đến nhà bà T. ở xã Hậu Thạnh rồi xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, nghi phạm dùng dao tấn công khiến bà T. và mẹ ruột nạn nhân tử vong tại chỗ. Con trai bà T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo người dân địa phương, nạn nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Sau khi gây án, Bằng bỏ lại hung khí rồi rời khỏi hiện trường. Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt và khống chế nghi phạm vào rạng sáng 20-5. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.



