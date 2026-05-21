Phát động Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX

Tham dự lễ phát động có các đồng chí: TS. Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; đồng chí Vũ Hồng Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Y tế, Thể thao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo); đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Quyền Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Vũ Văn Chúc, Phó trưởng Ban công tác Đoàn (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

Đại diện Ban tổ chức có: Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; ông Đỗ Mạnh Hùng - nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam khóa VI; PGS.TS Lưu Văn Quảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà báo Phạm Hương Ngát – Phó Trưởng ban đối Ngoại – Tuyên truyền Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; Ths.Vũ Quốc Cường, Chánh văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với Tạp chí Thanh niên gồm: PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trưởng khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS Nguyễn Hoàng Giang, Trưởng khoa Triết học Trường Đại học Khoa học XHNV, ĐH Quốc gia Hà Nội; PGS.TS Phạm Việt Thắng, Trưởng khoa Lý luận Chính trị & Giáo dục công dân Trường Đại học sư phạm Hà Nội; Nhà báo Vũ Nhật Thăng, Quyền chủ nhiệm CLB Ảnh báo chí, Hội nhà báo Việt Nam và đại diện BTC Nét đẹp sinh viên đến ký kết hợp tác cùng chương trình.

TS. Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao lẵng hoa chúc mừng Ban tổ chức Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX

PGS.TS Lưu Văn Quảng, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao lẵng hoa chúc mừng cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX

Đại diện CLB các Tổng biên tập chúc mừng cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng ban tổ chức phát động cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999. Trải qua hành trình 28 năm với 8 lần tổ chức, cuộc thi không chỉ dừng lại ở một hoạt động sau mặt báo, mà đã trở thành một hành trình bền bỉ lan tỏa niềm tin, nghị lực sống và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Từ những trang viết chân thực và giàu cảm xúc, hàng trăm tấm gương nghị lực phi thường đã được phát hiện, phát huy và lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng. Đó là những con người mang trong mình khiếm khuyết, mất mát nhưng đã dũng cảm vượt lên nghịch cảnh để học tập, lao động, sáng tạo.

Nhà báo Phạm Hương Ngát – Phó Trưởng ban đối Ngoại – Tuyên truyền, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam thông qua thể lệ cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX

Đối tượng tham gia Cuộc thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh, sinh viên, các tầng lớp Nhân dân (nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên, chức sắc tôn giáo, người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam). Các đơn vị trường học, cơ quan, các tổ chức xã hội có thể lấy danh nghĩa tổ chức, đơn vị mình hoặc một tập thể tác giả đứng tên tham gia được quyền gửi bài dự thi.

TS. Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; đồng chí Vũ Hồng Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Y tế, Thể thao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; ông Đỗ Mạnh Hùng - nguyên Phó nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; PGS.TS Lưu Văn Quảng, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện nghi thức phát động cuộc thi

Nội dung cuộc thi tập trung phản ánh những tấm gương người thật, việc thật, có địa chỉ cụ thể của người khuyết tật, trẻ mồ côi, đặc biệt là thanh thiếu niên giàu nghị lực vượt qua nghịch cảnh, tật nguyền, hoàn cảnh éo le để vươn lên học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp và sống có ích cho xã hội. Khuyến khích các tác phẩm phát hiện, lan tỏa những điển hình tiêu biểu trong học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; thể hiện tinh thần chủ động thích ứng, ý chí vươn lên và khát vọng làm chủ cuộc sống của tuổi trẻ trong thời đại số.

Đại diện đoàn viên, thanh niên phát biểu hưởng ứng cuộc thi

Cuộc thi cũng hướng tới tôn vinh những thanh thiếu niên khuyết tật giàu ý chí, năng động, sáng tạo, biết vượt lên giới hạn của bản thân, chủ động tiếp cận khoa học công nghệ và ứng dụng hiệu quả thành tựu số vào học tập, lao động và đời sống. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống trách nhiệm, cổ vũ phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp trong thanh niên, hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Đoàn Phan Duy, Đại diện đơn vị đồng hành cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX



Cuộc thi khuyến khích phản ánh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích người khuyết tật, trẻ mồ côi và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trực tiếp viết về hành trình vượt khó, khẳng định bản thân và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Các tác phẩm dự thi cần lan tỏa tinh thần nhân văn, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống; góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam giàu nghị lực, sống đẹp, sống trách nhiệm trong thời đại mới.

Đồng chí Vũ Văn Chúc, Phó trưởng ban Công tác Đoàn và Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao chứng nhận các đơn vị đồng hành

Bên cạnh các giải thưởng truyền thống cho tác giả (gồm 1 giải Đặc biệt trị giá 15 triệu đồng dành riêng cho người khuyết tật hoặc trẻ mồ côi tự viết về mình, cùng 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích). Ban tổ chức sẽ trao thêm 4 giải thưởng chuyên đề đầy ý nghĩa (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng): “Nhân vật truyền cảm hứng”; “Nhân vật làm chủ khoa học công nghệ”; “Gương sáng kỷ nguyên mới”; “Kiến tạo”.

Cũng tại lễ phát động, Tạp chí Thanh niên cũng đã ký kết hợp tác cùng các đơn vị đối tác nhằm tăng cường kết nối nguồn lực, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và đồng hành cùng thanh niên trong nhiều hoạt động ý nghĩa. Hoạt động ký kết hợp tác lần này có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường kết nối giữa Tạp chí Thanh niên với các cơ sở đào tạo, đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức đồng hành, nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Đây vừa là sự liên kết về chuyên môn, vừa là sự cộng hưởng sức mạnh về tri thức, công nghệ và khát vọng cống hiến; góp phần tạo môi trường để các nhà khoa học trẻ, chuyên gia, đoàn viên, thanh niên và sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, lan tỏa giá trị học thuật và đưa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị sớm đi vào thực tiễn đời sống.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác với PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trưởng khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác với TS Nguyễn Hoàng Giang, Trưởng khoa Triết học Trường Đại học Khoa học XHNV, ĐH Quốc gia Hà Nội

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác với PGS.TS Trần Hải Minh, Phó Trưởng khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác với PGS.TS Phạm Việt Thắng, Trưởng khoa Lý luận Chính trị & Giáo dục công dân Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác với Nhà báo Vũ Nhật Thăng, Quyền chủ nhiệm CLB Ảnh báo chí, Hội nhà báo Việt Nam

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác với đại diện BTC Nét đẹp sinh viên

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, năm 2026 là năm của những dấu mốc quan trọng, trách nhiệm lớn và khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước. Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo những bứt phá mới trong kỷ nguyên phát triển mới. Đây cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2026 – 2031; kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt của Tạp chí Thanh niên như: xuất bản số thứ 100 của ấn phẩm Nghiên cứu Khoa học Thanh niên; kỷ niệm 15 năm thành lập Tạp chí điện tử Thanh niên Việt (thanhnienviet.vn); đặc biệt là dấu mốc Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Thanh niên được Hội đồng Giáo sư nhà nước nâng mức tính điểm lên 0,75 điểm cho mỗi bài báo khoa học và vừa qua được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đạt chuẩn khoa học Việt Nam.

Tiếp nối hành trình nhân văn ấy, Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX không chỉ lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng nhân ái và nghị lực sống, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam trong thời đại số.

Với hành trình gần ba thập kỷ bền bỉ lan tỏa nghị lực sống và giá trị nhân văn, Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” tiếp tục được kỳ vọng trở thành diễn đàn truyền cảm hứng sâu rộng, nơi những câu chuyện vượt khó không chỉ chạm đến trái tim người đọc, mà còn khơi dậy tinh thần sống đẹp, sống trách nhiệm, lan tỏa niềm tin, khát vọng cống hiến và năng lượng tích cực trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Địa điểm nhận bài thi

Các đơn vị, cá nhân gửi bài viết tham gia dự thi đến Ban tổ chức cuộc thi (thông qua Tạp chí Thanh niên) theo địa chỉ: Tạp chí Thanh niên, số 5 phố Chùa Láng, phường Láng, Hà Nội hoặc qua email: vuotlensophanlan9@gmail.com

Điện thoại liên hệ: (024) 37751392 - 0913533992 – 0986288988.