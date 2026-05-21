Bắt giữ 4 container hàng giả thương hiệu Louis Vuitton, Rolex, Chanel

Ngày 20/5, thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực VI, cho biết đơn vị phối hợp cùng Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện 4 container đứng tên Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà bên trong chứa hàng hóa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, giám sát trực tuyến tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lực lượng Hải quan Khu vực VI phát hiện một lô hàng trên 4 container quá cảnh do Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà đứng tên đăng ký tờ khai có dấu hiệu vi phạm. Doanh nghiệp khai báo lô hàng gồm 54 mặt hàng tiêu dùng mới 100%, vận chuyển từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để xuất sang nước thứ ba.

Ngày 11/5, tại Chi nhánh Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn ở xã Đồng Đăng, lực lượng liên ngành gồm Đội Kiểm soát hải quan, Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Phòng PC03 Công an tỉnh Lạng Sơn và Phòng 3, Cục C03 Bộ Công an phối hợp kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.

Lực lượng chức năng thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI kiểm tra đột xuất 4 container của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm thời trang giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam như Nike, Adidas, Puma, Chanel, Louis Vuitton và Rolex. Đáng chú ý, một số sản phẩm của nhãn hiệu Adidas và Crocs còn có dấu hiệu giả mạo xuất xứ "Made in Vietnam". với tổng trị giá ước tính gần 1,5 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 502 chiếc đồng hồ, 567 chiếc túi xách; 855 đôi giày thể thao, 2.945 đôi dép, 410 đôi dép sục nghi ngờ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như: Adidas, Nike, Chanel, Louis Vuitton, Rolex, Hermes, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier, Crocs, Zara, New Balance...

Ngày 15/5, Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành kết luận giám định xác định toàn bộ 17 mẫu sản phẩm được trích xuất từ lô hàng đều là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Sau đó, Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Vũ Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định.

Cơ quan tố tụng đọc quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Huy Vũ.

Lợi dụng kẽ hở khai báo hải quan

Theo Hải quan khu vực VI, công ty Sơn Hà đã lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa quá cảnh để trung chuyển hàng giả mạo nhãn hiệu từ nước ngoài qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm thu lợi bất chính.

Bà Hà Thị Kim Dung, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cho biết qua công tác nghiệp vụ, đơn vị đã kịp thời phát hiện thủ đoạn tinh vi của các doanh nghiệp vi phạm như: Lợi dụng cơ chế thông thoáng của loại hình hàng hóa quá cảnh để khai báo không đầy đủ hoặc cố tình ẩn giấu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền SHTT trong các lô hàng quá cảnh nhằm qua mặt cơ quan chức năng để đưa hàng vào thị trường Việt Nam.

Những lô hàng quá cảnh vi phạm không chỉ được Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phát hiện, mà từ đầu tháng 5/2026 đến nay, hải quan các cửa khẩu khác và đơn vị chức năng thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một số vụ việc có hành vi vi phạm tương tự.

Theo thống kê, chỉ tính từ ngày 5/5 đến nay, các đơn vị thuộc Chi cục đã phát hiện 7 lô hàng của các doanh nghiệp khai báo quá cảnh nghi ngờ có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT. Trong gần 5 tháng đầu năm 2026, hải quan các cửa khẩu trong tỉnh đã ngăn chặn 16 vụ doanh nghiệp thực hiện quá cảnh hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT. Trong đó, cơ quan hải quan đã xác minh, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ vi phạm và đang tiếp tục điều tra, xác minh 9 vụ vi phạm khác.

Nhiều nhãn hàng nổi tiếng thế giới bị làm giả và tuồn vào thị trường Việt Nam bị lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ.

Hiện, lực lượng hải quan cùng Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng Hải quan và các đơn vị chức năng kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua địa bàn.