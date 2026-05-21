Clip: Bắt giữ nghi phạm sát hại người tình trong phòng trọ ở Tây Ninh

Ngày 21-5, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tạm giữ Vũ Trọng Tuấn (SN 1985) để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo phường Trảng Bàng xác nhận vụ án khiến chị Đ.T.T.M. (SN 1989, ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chị M. và Tuấn sống chung như vợ chồng tại một khu nhà trọ ở phường Trảng Bàng.

Khoảng 14 giờ ngày 20-5, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến cãi vã. Trong lúc xô xát, Tuấn nghi dùng vật sắc nhọn, nghi là dao, đâm chị M. tử vong rồi khóa cửa phòng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến chiều tối cùng ngày, người dân sống cạnh phòng trọ thấy khu vực im ắng bất thường nên sinh nghi. Khi phá cửa kiểm tra, mọi người phát hiện chị M. đã tử vong nên lập tức trình báo công an.

Công an phong tỏa hiện trường vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ ở Tây Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai nhiều tổ công tác truy xét nghi phạm.

Theo lãnh đạo địa phương, sau khi gây án, Tuấn di chuyển theo hướng Gò Dầu. Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, nghi phạm bỏ lại xe trên cầu, dựng hiện trường giả như nhảy cầu tự tử rồi bơi vào bờ tiếp tục lẩn trốn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định đây là hiện trường giả. Từ các dấu vết thu thập được cùng hướng di chuyển của nghi phạm, các tổ công tác tổ chức khoanh vùng, truy xét xuyên đêm.

Sau thời gian truy tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được Vũ Trọng Tuấn khi đối tượng đang tìm cách lẩn trốn tại khu vực chợ Gò Dầu.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án và ctủng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.