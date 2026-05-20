Vụ thảm án 3 người tử vong ở Tây Ninh: Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc ám ảnh

Liên quan vụ “Thảm án khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong ở tỉnh Tây Ninh”, ngày 20/5, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang lấy lời khai với nghi phạm Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Căn nhà xảy ra vụ án nằm ở trên đường ĐT829 thuộc ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh. Căn nhà này mới được xây cách đây không lâu.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh cùng rất đông người dân địa phương đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Nơi tổ chức tang lễ cho các nạn nhân cũng là hiện trường vụ án. Trong căn nhà nhỏ, 3 chiếc quan tài đặt cạnh nhau, khói nhang nghi ngút.

Là hàng xóm của gia đình nạn nhân, ông M. (45 tuổi, ngụ địa phương) cho biết, khoảng 18h ngày 19/5, khi đang ngồi trong quán nước, ông bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh. Khi ông chạy qua kiểm tra phát hiện bà H.T.Đ. (70 tuổi), chị M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.) bị Bằng dùng dao đâm tử vong trong hiên nhà. Ngoài ra, N.G.B. (22 tuổi, con chị T.) cũng bị Bằng đâm nhiều nhát, bị thương nặng và chạy ra con đường bê tông hướng vào Trung tâm Y tế xã Hậu Thạnh gần đó để cầu cứu.

Sau khi gây ra vụ việc, Bằng cầm dao ngồi lên xe máy định rời khỏi hiện trường. Thế nhưng Bằng thấy B. bỏ chạy nên cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát khiến người này gục tại chỗ.

“Bằng đuổi theo nạn nhân, dù B. chắp tay van xin tha mạng nhưng hắn vẫn dùng dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Chứng kiến cảnh đó, tôi rất kinh hãi, không dám vào can ngăn”, ông M. kể.

Khi Bằng đi xe máy khỏi hiện trường, tôi cùng người dân địa phương đưa B. vào cơ sở y tế cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng. B. cũng mới hoàn thành nghĩa vụ trở về sinh sống cùng gia đình cách đây không lâu.

Vẻ mặt thất thần và bàng hoàng, bà H. (61 tuổi, ngụ gần nhà nạn nhân) cho biết, chiều xảy ra vụ án, gia đình bà Đ. thuê thợ đến lắp camera an ninh thì vấp phải sự phản ứng của Bằng.

Trong lúc mâu thuẫn, Bằng dùng dao đâm bà Đ.. Chị T. thấy mẹ bị đâm xông tới can ngăn thì bị Bằng dùng dao đâm tử vong. Nghe tiếng mẹ bị đâm, B. chạy trong nhà ra cũng bị Bằng dùng dao đuổi chém.

“Bằng là người ở địa phương, không có nghề nghiệp ổn định. Sau khi quen chị T. thì về phụ bán bánh mì cùng gia đình bà Đ.. Nguyên nhân vụ việc ra sao tôi không rõ, nhưng Bằng ra tay quá tàn độc”, bà H. nói.

Cạnh đó, ông Mai Văn Thảo (chồng bà Đ., cha chị T.) cũng đứng không vững suy sụp phải nằm ở võng. Ông Thảo không thể tin tai họa vừa xảy ra với gia đình mình. Người gây ra vụ án không ai khác chính là con rể "hờ" từng được ông cưu mang, trả nợ giúp trong thời gian dài. Sau khi nghe báo tin, ông Mai Văn Vinh (63 tuổi, em ông Thảo) cùng nhiều người thân có mặt tại hiện trường. Khi nghe kẻ thủ ác là Bằng, ông Vinh cùng nhiều người hết sức bàng hoàng.

Người thân nạn nhân cho hay, gia đình ông Thảo có 2 người con và chị T. là con gái thứ hai. Trước đây, chị T. có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Sau 2 lần đổ vỡ, chị có 2 người con và sống cùng cha mẹ ruột, làm nghề bán bánh mì, bánh kem gần cầu Hậu Thạnh.

Khoảng 2 năm trước, chị T. quen và nảy sinh tình cảm nam nữ với Bằng. Bằng cũng từng lập gia đình nhưng ly hôn và không có con. Sau đó, Bằng về sống chung với gia đình chị T. và phụ bán bánh tại căn nhà xảy ra vụ án. Thời gian sống chung như vợ chồng, chị T. và Bằng nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn. Gia đình chị T. sau đó đuổi Bằng ra khỏi nhà và không chấp nhận người con rể hờ này. Thế nhưng, Bằng thuê phòng trọ gần chợ Hậu Thạnh, nhưng vẫn qua lại với chị T..

“Bằng ăn chơi lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định. Khi quen với cháu tôi, Bằng sống dựa vào gia đình cháu. Gia đình anh ruột tôi nhiều lần trả nợ giúp cho Bằng”, ông Vinh nói.

Như đã thông tin, 18h ngày 19/5, Bằng sau khi uống rượu tìm tới nhà chị T. để nói chuyện. Thế nhưng, tại đây cả 2 phát sinh mâu thuẫn rồi cự cãi. Trong cơn giận, Bằng dùng dao đâm bà Đ., chị T. và B..

Vụ việc khiến cho bà Đ. tử vong tại chỗ. Riêng chị T. và B. bị trọng thương được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Về phần Bằng sau khi gây án xong đã vứt bỏ con dao rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua 5 giờ truy xét, Công an đã bắt giữ được Nguyễn Cao Bằng khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 2km.