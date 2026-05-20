Nghi can sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ ở Ba Ngòi sa lưới

Chiều 20-5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết tổ trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ Lê Dương Nghĩa (SN 1992, trú phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - nghi can liên quan vụ người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ ở phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, chiều 14-5, chủ nhà nghỉ K.V ở phường Ba Ngòi phát hiện phòng số 4 có dấu hiệu bất thường. Khi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra, chủ cơ sở phát hiện người phụ nữ đã tử vong trên giường nên trình báo công an.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định nạn nhân có vết thương sâu ở vùng ngực trái, tử vong do mất máu cấp.

Lê Dương Nghĩa bị cơ quan chức năng bắt giữ

Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát thông báo truy tìm Lê Dương Nghĩa để phục vụ công tác điều tra.

Qua truy xét, ngày 20-5, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi can này tại phường Tây Nha Trang.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận ngày 13-5, Nghĩa dùng dao đâm nạn nhân là bà L.T.K.T. (SN 1971, trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Nghĩa để tiếp tục điều tra sự việc.