Cần bơm bê tông bất ngờ bị gãy làm chết 1 người

Ngày 20/5, lãnh đạo phường Bồng Sơn (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/5, xe bơm bê tông đậu trên đường Biên Cương ở phường Bồng Sơn để bơm bê tông phục vụ thi công sửa chữa nhà, bất ngờ cần bơm bê tông bị nứt, gãy đổ va vào người các nạn nhân đang làm việc tại đây.

Cần bơm bê tông bị gãy. Ảnh: NDCC

Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, 1 người đã tử vong. Nạn nhân tử vong là nam giới khoảng 46 tuổi, trú tại phường Bồng Sơn, là thợ xây làm việc tại hiện trường.

Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.