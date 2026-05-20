Ghi nhận tại 3 cửa hàng K.W Sneaker ở TP.HCM sau khi Nguyễn Trần Việt Hoàng bị bắt: Đã tháo dỡ biển hiệu, cho bên khác thuê lại mặt bằng

Ngày 20/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng (33 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) để điều tra về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Đồng thời, Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra địa điểm bán hàng của hộ kinh doanh K.W Sneaker tại số 640 Trường Chinh (phường Tân Bình) do Nguyễn Trần Việt Hoàng là người đại diện. Ngoài cơ sở tại phường Tân Bình, K.W Sneaker còn có 2 cửa hàng tại các địa chỉ 203/17 đường Huỳnh Văn Nghệ, số 813 Quang Trung (cùng ở phường An Hội Tây).

Kết quả phát hiện, thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu "Nike", "Adidas", "New Balance" và "Onitsuka Tiger", tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 3,3 tỉ đồng.

Trong sáng ngày 20/5, theo ghi nhận của chúng tôi, 3 cơ sở trên đều đã tháo dỡ biển hiệu K.W Sneaker và đóng cửa im lìm hoặc cho thuê lại cửa hàng.

Ghi nhận sáng ngày 20/5, cửa hàng K.W Sneaker tại 203/17 đường Huỳnh Văn Nghệ đã tháo biển hiệu, đóng cửa kín không còn kinh doanh

Hình ảnh cửa hàng K.W Sneaker tại 203/17 đường Huỳnh Văn Nghệ trước đó. Ảnh được đăng tải trên website

Tại địa chỉ 203/17 đường Huỳnh Văn Nghệ, biển hiệu đã tháo dỡ, cửa hàng cũng đã kéo cửa kín, bên trong không còn dấu hiệu hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, tại 2 cơ sở số 813 Quang Trung (phường An Hội Tây) và số 640 Trường Chinh (phường Tân Bình) đã cho các bên khác thuê lại từ khoảng 1-2 tháng trước đó.

Cửa hàng giày tại 640 Trường Chinh (phường Tân Bình) hiện đã cho một bên khác thuê lại làm cửa hàng sửa chữa xe điện

Trước đó, tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận bắt đầu buôn bán giày, dép giả mạo các loại nhãn hiệu từ tháng 2/2023 đến nay. Số hàng giả mạo nhãn hiệu này được Hoàng mua từ các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ gì chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

Hoàng biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vì giá thấp hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên Hoàng đã kinh doanh mặt hàng này để kiếm thêm thu nhập. Từ trước đến nay, Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày dép, thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

https://kenh14.vn/ghi-nhan-tai-3-cua-hang-kw-sneaker-o-tphcm-sau-khi-nguyen-tran-viet-hoang-bi-bat-da-thao-do-bien-hieu-cho-ben-khac-thue-lai-mat-bang-215260520150659591.chn