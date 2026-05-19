Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc, 2 người thoát chết kỳ diệu

Trưa 19/5, tại Km 163 thuộc tuyến cao tốc Vân Đồn hướng đi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe tải làm 2 người bị thương.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News trưa 19/5, lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết vào trưa cùng ngày, trên tuyến cao tốc Vân Đồn hướng đi về Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại Km 163.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vân Đồn hướng đi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô con đang di chuyển theo hướng trên thì bất ngờ va chạm mạnh vào phần đuôi xe tải đang đỗ ở làn đường khẩn cấp phía trước. Vụ tai nạn khiến ô tô con bị biến dạng hoàn toàn và phần nóc trần bị vò nát, cả hai túi khí trong xe đều bung ra sau cú va chạm.

Tại hiện trường, tài xế và một người ngồi trên xe bị thương được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện.

Nhận tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục Cảnh sát Giao thông cử lực lượng đến hiện trường để khoanh vùng hiện trường, điều phối giao thông qua khu vực.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ va chạm là do tài xế điều khiển ô tô con thiếu quan sát, dẫn đến tông vào đuôi xe tải đang dừng đỗ tại làn khẩn cấp.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.