Vụ người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ: Cặp đôi gọi 20 lon bia sử dụng, người đàn ông bí ẩn rời đi lúc nửa đêm

Trưa 15/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang truy xét nghi phạm được cho ở cùng nạn nhân nữ tử vong trong phòng nhà nghỉ KV ở phường Ba Ngòi.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân nữ tên LTKT (55 tuổi, ngụ xã Cam Lâm, Khánh Hòa). Bà T tử vong do mất máu cấp với vết thương sâu ở vùng ngực.

Lực lượng chức năng đang truy tìm người đàn ông đi cùng người phụ nữ - được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa. Ảnh: Lao Động

Thông tin trên báo Lao động cho biết, vào khuya ngày 12/5, một nam và một nữ đi chung xe máy đến thuê phòng số 4 tại nhà nghỉ K.V, thuộc tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi.

Đến trưa 13/5, cả hai ra ngoài mua cơm mang về phòng nghỉ để ăn. Trong thời gian lưu trú, cặp đôi cũng mua khoảng 20 lon bia từ nhà nghỉ để sử dụng.

Đến khuya cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe máy rời khỏi nhà nghỉ một mình.

Chiều ngày 14/5, chủ nhà nghỉ thấy người phụ nữ không ra ngoài, gọi cửa nhiều lần nhưng không có phản hồi nên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra.

Tại đây, người này phát hiện nạn nhân đã tử vong trên giường nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang truy tìm người đàn ông đi cùng nạn nhân, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.