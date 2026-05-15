Bắt Trần Thị Thùy Linh SN 1986

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10), Công an TP Đồng Nai đã bắt giữ được đối tượng truy nã là Trần Thị Thùy Linh (SN 1986, ngụ TP.HCM; trú tại tổ 4, ấp Tân Lập, xã Tân Khai, TP Đồng Nai).

Trước đó, Trần Thị Thùy Linh bị TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phạt 9 tháng tù giam về tội “Đánh bạc” tại bản án hình sự tháng 5/2023. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Trần Thị Thùy Linh không chấp hành án mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tháng 3/2026, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định truy nã với Trần Thị Thùy Linh.

Qua công tác đấu tranh, truy tìm, lực lượng Phòng PC10 phát hiện Trần Thị Thùy Linh đang lẩn trốn tại TP.HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, tổ chức bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn, đúng quy định.