Tin vui cho toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội: Dự kiến được hỗ trợ 100% khoản phí sau

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về Quy định mức hỗ trợ học phí cho người học thường trú tại Hà Nội theo học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tuyển sinh trong giai đoạn 2026-2031 (thực hiện điểm d khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô).

Theo đó, dự thảo quy định hỗ trợ 100% học phí học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho người học trường trú tại Hà Nội theo học các ngành, nghề trọng điểm; nhưng tối đa không vượt quá mức trần học phí được quy định đối với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chỉ thường xuyên theo quy định của Chính phủ theo từng nhóm ngành, nghề.

Đối tượng áp dụng gồm:

- Học sinh thường trú tại Hà Nội tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương tham gia học các ngành, nghề trọng điểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn Thành phố được tuyển sinh trong giai đoạn 2026-2031.

- Học sinh thường trú tại Hà Nội tốt nghiệp trình độ trung cấp học liên thông trình độ cao đẳng đối với các ngành, nghề trọng điểm tại các trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố được tuyển sinh trong giai đoạn 2026-2031.

- Trường trung cấp, cao đẳng có địa điểm đào tạo trên địa bàn Thành phố.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về nguyên tắc hỗ trợ , mỗi người học chỉ được hỗ trợ học phí học nghề một lần. Những người đã được hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được hưởng chính sách quy định tại Nghị quyết này. Trường hợp người học đồng thời thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học phí học nghề quy định tại Nghị quyết này và các văn bản quy phạm pháp luật khác đang thực hiện thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. Kinh phí hỗ trợ học phí học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được thực hiện theo kỳ (mỗi kỳ không quá 5 tháng) và hỗ trợ không quá 10 tháng/năm.

Thời gian hỗ trợ tối đa là 2 năm đối với chương trình học nghề trình độ trung cấp. Tối đa 3 năm đối với chương trình học nghề trình độ cao đẳng. Tối đa 1 năm đối với chương trình học nghề liên thông từ trung cấp lên trình độ cao đẳng.

Về phương thức chi trả, UBND xã, phường nơi người học thường trú sẽ tổ chức thực hiện chi trả trực tiếp cho người học vào cuối mỗi kỳ học.