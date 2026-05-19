Trước đó, khoảng 18h30 cùng ngày, người dân sống gần căn nhà ở xã Hậu Thạnh nghe thấy tiếng la hét, cự cãi lớn tiếng. Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện người phụ nữ chủ nhà cùng con gái và một nam thanh niên nằm trên nền nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Các nạn nhân có quan hệ mẹ con, bà cháu trong cùng một gia đình. Nghi phạm được xác định là một nam thanh niên tên Bằng (ngụ tại địa phương) đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường ngay sau khi gây án.

Hiện trường sự việc thương tâm

Nhận tin, Công an có mặt, phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh căn nhà để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm có quan hệ tình cảm với một nữ nạn nhân nhưng bị gia đình người này phản đối. Sau khi uống rượu, nghi phạm tìm đến nhà người tình rồi xảy ra cự cãi; sau đó dùng dao đâm khiến người tình và mẹ của cô tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục tấn công con trai của người phụ nữ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Hiện, Công an đang tổ chức vây bắt đối tượng gây án.

