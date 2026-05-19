Nghi trộm diều, bé trai 11 tuổi ở Hưng Yên bị đánh tới nhập viện

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News ngày 19/5, lãnh đạo Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị giao cán bộ tiếp nhận thông tin, điều tra làm rõ vụ một cháu bé 11 tuổi trên địa bàn xã bị hành hung .

Theo thông tin ban đầu, bé trai 11 tuổi cùng bạn chơi thả diều vào ngày 15/5. Sau đó, diều của bạn bị mất. Bố của bạn nghi ngờ cậu bé lấy cắp. Ông ta tìm đến nhà cháu để “hỏi tội”.

Bé trai 11 tuổi bị đánh tới tấp vì bị nghi lấy diều của bạn.

Hình ảnh mà camera an ninh ghi lại cho thấy, gã đàn ông bắt cháu bé quỳ xuống sân, sau đó liên tục tung chân, vung tay đấm đá một cách tàn nhẫn, nạn nhân chỉ biết nằm chịu trận.

Chỉ khi có một người phụ nữ ra can ngăn, gã đàn ông này mới thôi đánh nhưng vẫn bắt cậu bé phải quỳ xin lỗi ở phía ngoài cổng nhà trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau vụ việc, bé trai được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương thăm khám và chuyển tiếp lên Bệnh viện Việt Đức Hà Nội để kiểm tra, điều trị.

Cơ quan Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên đang xác minh, điều tra vụ việc.

Thông tin sự việc kèm đoạn video ghi cảnh cháu bé bị hành hung được chia sẻ trên một số trang mạng xã hội và nhanh chóng khiến dư luận phẫn nộ.

Cộng đồng mạng lên án lối hành xử bạo lực của gã đàn ông chỉ vì sự việc chưa xác định rõ ràng. Gã đàn ông cũng không hề trao đổi với người giám hộ (bố mẹ cháu) mà nhẫn tâm hành hung đứa trẻ không có khả năng phản kháng.

Nhiều ý kiến cho rằng, ngay cả nếu cháu bé có lấy chiếc diều của bạn thì hành động của gã đàn ông này vẫn không thể chấp nhận. Hành vi bạo lực đó có thể gây tổn hại lớn đến tinh thần, trở thành nỗi ám ảnh và mặc cảm đối với cháu bé bị hành hung.

Lãnh đạo Công an xã Hưng Hà cho biết, sức khỏe của nạn nhân hiện tương đối ổn định, không có nguy hiểm về tính mạng. Cơ quan công an vẫn đang tập trung thu thập các tài liệu, chứng cứ để xử lý.